Test de l’iPhone SE 2020 : retour vers le passé

Il figurait sans doute parmi les smartphones les plus attendus de l’année. L’iPhone SE 2020 est officiel. Quatre ans après le premier modèle, son successeur reprend les mêmes ingrédients : beaucoup de puissance dans un format largement éculé pour un prix réduit. La recette fonctionne-t-elle toujours en 2020 ? Réponse dans notre test complet.

Alors que les constructeurs chinois se sentent pousser des ailes en proposant des modèles à 1000 euros, Apple prend le contrepied de ses concurrents. Quatre ans après le premier iPhone SE, l’américain lance une nouvelle version 2020 aux relents de déjà vu.

Ce nouveau modèle reprend grosso modo les ingrédients de l’iPhone 8 lancé en 2017 (qu’il remplace d’ailleurs au catalogue) et se dote de certaines technologies dernier cri, dont la puce A13 Bionic, la même que l’iPhone 11 Pro. Proposé à partir de 489 euros, il devient ainsi l’iPhone le plus abordable du marché.

Mais en reprenant un format vieux de plusieurs années, la proposition d’Apple reste-t-elle en accord avec les besoins des utilisateurs actuels ? Son prix est-il le seul vrai atout de cet iPhone SE 2020 ? Que vaut-il par rapport à la concurrence sous Android ? Nous l’avons testé pendant plusieurs jours. Voici notre avis.

L’iPhone SE 2020 est disponible depuis le 24 mai 2020 à partir de 489 euros (64 Go). Les versions 128 et 256 Go sont commercialisées respectivement à 539 et 659 euros. Apple décline son smartphone le moins cher en trois coloris : noir, blanc et rouge (notre modèle de test).

Avec ce nouveau modèle, Apple s’attaque donc au segment milieu de gamme bien occupé par Samsung (gamme Galaxy A) et les constructeurs chinois (Xiaomi, Realme, Oppo, Honor etc.). Depuis 2016, l’américain ne proposait aucune alternative à ses iPhone les plus chers, se contentant de baisser les prix des modèles plus anciens.

Avec ce nouvel iPhone SE, il vise notamment les inconditionnels de la Pomme dont le budget ne permettait pas d’accéder aux iPhone à 1000 euros et plus.

Design

Prenez un iPhone 8 et… c’est tout. L’iPhone SE 2020 reprend dans les moindres détails (ou presque) le design de celui qu’il remplace au catalogue (à l’exception du logo centré au dos et de la suppression de la mention iPhone). On retrouve son format très compact (138,4 x 67,3 x 7,3 mm), les boutons de volume sur la bordure gauche, la touche d’alimentation sur la bordure droite et le port lightning sur la tranche inférieure.

De face, rien ne vous permettra de distinguer l’iPhone SE 2020 de son modèle, lui-même inspiré de son prédécesseur lui-même… jusqu’à l’iPhone 6 datant de 2014 ! C’est avec une certaine nostalgie (ou un certain effroi) que vous retrouverez Touch ID (qui prend ici la forme d’un bouton avec retour haptique) logé en dessous de l’écran.

Chassons tout de suite la question de l’intégration de la dalle. L’épaisseur des bordures inférieure et supérieure dénote avec les standards actuels. Alors que tous ses concurrents tentent d’accorder toute la place à l’écran, Apple conserve un format vieux de six ans. Si ce choix lui permet de réduire considérablement les coûts de production, il présente aussi le risque de refroidir les consommateurs habitués aux écrans plus grands (une sacrée tranche de la population, les Français renouvelant leur smartphone environ tous les 20 mois). À côté des modèles concurrents (5,5 pouces et plus), l’écran de l’iPhone SE 2020 paraît ridiculement petit et inadapté aux usages de 2020. (nous y reviendrons).

Malgré ce défaut non négligeable, le format réduit de l’iPhone SE 2020 le positionne comme l’un des rares modèles vraiment compacts du marché. Aussi, son poids plume (148 g) rend l’utilisation à une main encore plus confortable. Les adeptes de smartphones compacts seront conquis, sans aucun doute possible.

D’autant qu’Apple a comme d’habitude soigné la conception de son dernier né. Steve Jobs avait élevé le design au rang de religion, ses successeurs en sont ses disciples. L’iPhone SE 2020 reprend le dos en verre glossy de l’iPhone 8 avec ses avantages (esthétique) et ses inconvénients (traces de doigts). Les finitions sont irréprochables et la certification IP67 en fait l’un des rares modèles étanches de sa catégorie.

Ecran

Si vous vous êtes habitués aux écrans de plus de 5,2 pouces, passez votre chemin. L’écran Retina de l’iPhone SE 2020 figure sans doute parmi ses plus gros défauts. 4,7 pouces, c’est petit. Très petit. Tellement petit que les yeux de votre humble serviteur (utilisateur de l’iPhone 11 Pro) ont nécessité un temps d’adaptation. Si regarder des vidéos reste acceptable, surfer sur le web, envoyer des messages ou consulter les réseaux sociaux se révèle pénible.

Que dire de l’expérience de jeu ? Elle devient vite agaçante tant l’écran n’est pas adapté aux licences à la mode (Fortnite, Call of Duty Mobile, PUBG). Les touches de contrôle trop rapprochées et la définition HD+ de la dalle nous renvoient des années en arrière. N’oublions pas que l’écran de cet iPhone SE 2020 est le même que celui de l’iPhone 8, lui-même identique à celui de l’iPhone 6, un smartphone lancé en 2014, époque à laquelle le jeu mobile était dominé par Candy Crush. Inutile de vous faire un dessin.

« L’iPhone SE 2020 ne s’adresse pas aux joueurs ou aux power users » direz-vous. Excellente observation. C’est d’ailleurs pour cette raison (et aussi pour faire des économies) qu’Apple reprend une dalle LCD largement amortie sur les chaînes de production.

Le constructeur promet tout de même quelques améliorations comme une luminosité de 625 nits, un taux de contraste de 1 400:1 ou l’intégration de True Tone pour l’équilibre de la balance des blancs. Si les contrastes se révèlent excellents et que True Tone fonctionne à merveille, nous avons des doutes quant à la luminosité de cet écran. À titre de comparaison, les chiffres annoncés par Apple sont les mêmes que ceux de l’iPhone 11. Pourtant, ce dernier nous a semblé bien plus lumineux. En plein soleil, la lisibilité en prend un coup.



L’écran de cet iPhone SE 2020 est donc une vraie déception. Il n’a vraiment d’intérêt que pour celles et ceux qui possèdent encore un iPhone 8 ou plus ancien. Pour les autres, la transition sera indubitablement (très) difficile.

Performances et logiciel

On ne tournera pas autour du pot, l’iPhone SE 2020 est le smartphone le plus puissant de sa catégorie, et de loin. On pouvait le pressentir à la lecture de la fiche technique révélant l’intégration de la puce A13 Bionic (et de 3 Go de RAM), la même que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max vendus près de trois fois plus chers.

Sur les benchmarks, l’iPhone SE 2020 creuse donc l’écart (et c’est un euphémisme) avec ses concurrents. Plus de 400 000 points sur Antutu et des scores comparables à ceux de l’iPhone 11 et 11 Pro sur Geekbench et 3DMark : il n’y a pas de doutes, l’iPhone SE 2020 est un monstre de puissance.

Les plus tatillons remarqueront des résultats légèrement en retrait sur la partie graphique, mais pas suffisamment significatifs pour lui en tenir rigueur. Qui reprocherait cette petite faiblesse à un smartphone plus puissant que des concurrents vendus deux à trois fois plus chers ?

Les chiffres c’est bien, mais qu’en est-il à l’usage ? Sans grande surprise, l’iPhone SE 2020 se révèle particulièrement rapide et fluide. Aucune application ni jeu aussi exigeants en ressources soient-ils n’ont réussi à éprouver le smartphone d’Apple. Le tout, sans présenter aucun signe de chauffe, une prouesse pour un modèle si compact.

Notons enfin que l’iPhone SE 2020 est le seul smartphone à moins de 500 euros compatible avec le WiFi 6.

Tous les avantages d’iOS

Que l’on aime ou non iOS, on doit reconnaître à Apple son suivi des mises à jour irréprochable. La maîtrise du matériel et du logiciel permet non seulement à l’entreprise d’optimiser ses produits, mais aussi de leur assurer une durée de vie que les constructeurs Android ne parviennent jamais à égaler.

Ce constat est encore plus évident lorsque l’on s’intéresse aux modèles plus abordables, comme l’iPhone SE 2020. Dans cette tranche de prix, le support logiciel sur Android assure (dans la majorité des cas) une longévité de deux ans tout au plus. En intégrant la dernière version d’iOS, Apple promet donc à ses clients que l’iPhone SE 2020 jouira des dernières mises à jour pendant quatre à cinq ans. Rappelons que l’iPhone SE premier du nom, lancé en 2016, a reçu iOS 13, la dernière version du logiciel d’Apple. Au-delà de son prix abordable, cet iPhone SE 2020 est donc aussi un smartphone durable.

Les habitués d’iOS retrouveront vite leurs repères. Mode sombre, animations, transitions, fonctionnalités… tout est parfaitement identique à ce que l’on peut trouver sur un iPhone 11 Pro. Enfin presque. Car l’intégration de Touch ID nous oblige à réapprendre les gestes de navigation avec un bouton.

Idem concernant Apple Pay qui passe donc par la reconnaissance digitale et non Face ID. On doit bien l’admettre, en ces temps de crise sanitaire (et donc de port de masque) cette méthode se révèle bien plus efficace au moment de passer en caisse.

Pour le reste, rien à signaler. iOS reste fidèle à lui même. Minimaliste, rapide, fluide et efficace, il ravira les fans de la première heure ainsi que les utilisateurs pour qui la simplicité prime avant tout.

Autonomie : le moins endurant de sa catégorie

En dépit de sa petite batterie de 1821 mAh, on aurait pu espérer une autonomie améliorée par rapport à l’iPhone 8 grâce à l’intégration de la puce A13 Bionic. Il n’en est rien. Pire encore, le processeur dernière génération d’Apple donne la part belle à la puissance au détriment de l’autonomie. Une stratégie bien différente des concurrents qui sacrifient les performances sur l’autel de l’endurance.

Ainsi, après un peu plus de cinq heures d’utilisation polyvalente (réseaux sociaux, une heure de vidéo sur YouTube, une heure de navigation, une dizaine de photos), l’iPhone SE 2020 rend l’âme. Vous devrez donc renouer avec les anciens réflexes et trimballer le chargeur et/ou une batterie externe avec vous pour venir à bout de la journée. L’iPhone SE 2020 est donc le smartphone le moins endurant de sa catégorie.

Recharge lente, mais recharge sans fil

Ne comptez pas sur le chargeur fourni pour gagner des points de vie en quelques minutes. Apple refourgue ses stocks de chargeur 5W d’un autre temps qui autorise une recharge complète en près de 2h30. Vous devrez attendre près d’une heure pour atteindre les 50%, soit l’équivalent d’une demi-journée d’utilisation.

Vous pourrez néanmoins contourner ce problème en mettant la main au portefeuille l’iPhone SE 2020 étant compatible avec la recharge rapide 18W. Vous atteindrez alors la barre des 50% en 30 minutes. Pas très reluisant donc.

Apple se rattrape en intégrant la recharge sans fil 10W, une technologie assez rare dans ce segment de prix pour redonner un peu de baume au coeur.

Audio

L’iPhone SE 2020 hérite de l’intégralité des composants audio de… l’iPhone 8. Si la qualité du son stéréophonique est loin d’atteindre celle des derniers modèles, elle séduira les amateurs de podcasts et vidéos en tout genre. En revanche, les aigus criards et les basses trop discrètes (pas de miracle au regard du format) nous amènent à vous déconseiller l’écoute de musique via les haut-parleurs. D’ailleurs, ne vous y trompez pas, une seule grille camoufle une sortie audio (celle de droite), la seconde permettant de cacher le micro.

Les mélomanes devront donc se munir de leur casque préféré et d’un adaptateur jack/lightning, l’iPhone SE 2020 n’embarquant plus ce connecteur « d’une autre époque » et Apple jugeant visiblement trop onéreux de fournir un adaptateur dans la boîte. Après tout, même ses smartphones à plus de 1000 euros sont livrés sans…

Les membres de la team sans fil apprécieront la compatibilité Bluetooth 5.0 ainsi que la prise en charge des codecs AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, MP3, PCM linéaire, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E-AC‑3) et Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+.

Appareil photo

Depuis maintenant quelques années, les constructeurs de smartphones mettent un point d’honneur à soigner la partie photo de leurs modèles d’entrée et de milieu de gamme. Et on observe une nette amélioration chez certains (mention spéciale à Google et son Pixel 3a) notamment pour leur polyvalence.

Apple ne mange pas de ce pain-là. En grand recycleur, il intègre un module photo usé jusqu’à la moelle. L’iPhone SE 2020 doit se contenter d’un unique capteur de 12 mégapixels avec objectif grand-angle de 26 mm (ouverture f/,8). Pas de Deep Fusion, d’ultra grand-angle ou autre artifice pour compenser cette configuration allégée. On se contentera donc de la stabilisation optique, du flash True Tone LED, d’un zoom numérique x5 et d’un mode portrait purement logiciel. L’intégration de la technologie Smart HDR fait office de lot de consolation. Assez logiquement, cette configuration ne laisse pas beaucoup de place à la créativité.

L’iPhone SE 2020 s’impose comme un très bon photophone lorsqu’il doit capturer des clichés dans des conditions de lumière idéales. On retrouve la pâte Apple matérialisée par des photos équilibrées, avec juste ce qu’il faut de traitement numérique pour conserver un rendu naturel. Rendons à César ce qui appartient à César : l’iPhone SE 2020 s’en tire comme un chef et s’adapte parfaitement aux contrejours (merci au Smart HDR).

Zoom et mode portrait

En l’absence de téléobjectif, l’iPhone SE 2020 doit gérer comme il peut le zoom et le mode portrait. Dans le premier cas, on devra se contenter d’un zoom numérique x5 loin de nous satisfaire. Même dans de très bonnes conditions de lumière, le bruit et le grain détériorent l’image, les rendant inexploitables.

Le mode portrait s’en tire bien mieux même s’il est loin d’être parfait. On soulignera l’excellent piqué au niveau du sujet et un détourage maîtrisé. En revanche, le bokeh manque de naturel, mais iOS 13 autorise un ajustement en post-traitement plus que bienvenu. Les filtres intégrés et les outils de retouche permettront d’améliorer l’ensemble.

Photos de nuit

Comme on pouvait s’y attendre, l’iPhone SE 2020 atteint ses limites lorsque la lumière vient à manquer. En intérieur, en basse lumière ou de nuit, il se révèle assez décevant. L’intelligence artificielle n’y fera rien, les photos de nuit nous ramènent à une époque révolue, celle où les smartphones ne disposaient pas de mode nuit.

Car malgré la présence d’une puce A13 Bionic, Apple n’a pas jugé bon de proposer ce mode de prise de vue. Aussi on oubliera ces clichés détériorés par le bruit et le grain, totalement inutilisables. Certes l’iPhone SE 2020 est le moins cher des iPhone, mais il coûte tout de même près de 500 euros. À ce prix, certains concurrents proposent davantage de polyvalence et plus généralement une meilleure expérience photographique.

Caméra frontale et vidéo

La caméra frontale (capteur de 7 mégapixels ; ouverture de l’objectif f/2,2) ne nous console pas. Bien qu’un mode autoportrait soit de la partie, il se révèle tout juste acceptable.

Heureusement l’iPhone SE 2020 se rattrape en vidéo. La puce A13 Bionic autorise un tournage jusqu’en 4K à 60 im/s avec une stabilisation hybride (optique + numérique) impressionnante. À ce petit jeu, aucun concurrent n’égale le dernier né d’Apple.