iOS 15 : Siri se paie un mode hors-ligne et devient beaucoup plus rapide

Siri fait sa révolution. L'assistant vocal d'Apple pourra être utilisé sans connexion internet et répondra plus rapidement aux requêtes. Siri va aussi débarquer sur des appareils de constructeurs tiers.

Ce 7 juin 2021, Apple tient sa conférence WWDC dédiée aux développeurs, lors de laquelle sont annoncées toutes les nouveautés logicielles à venir pour l'écosystème de la marque à la pomme. La keynote d'ouverture a été l'occasion d'évoquer de nouvelles fonctionnalités pour l'assistant vocal Siri, qui seront disponibles avec la mise à jour iOS 15 attendue pour l'automne prochain.

La plus grande amélioration est l'intégration d'un mode hors-ligne pour Siri. L'assistant pourra donc comprendre et répondre à bon nombre de requêtes sans besoin de connexion internet, tout sera géré au niveau local de l'appareil. Il va par exemple devenir possible de programmer une alarme ou de changer d'application à la voix sur son iPhone en hors-ligne. Bien entendu, de nombreuses fonctionnalités de Siri ne seront pas disponibles en offline, comme la recherche web.

Avec iOS15, Siri fonctionne sans internet, et donc sans fuite de données

Conséquence, Siri va aussi se montrer plus réactive et plus rapide pour répondre aux requêtes qui ne nécessitent plus de connexion internet. C'est logique, le processus d'échange de données est largement raccourci avec cette nouvelle manière de faire.

Apple a annoncé que ces changements allaient également avoir des effets positifs sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Puisque les requêtes vont désormais pouvoir être traitées “on-device”, les données ne transiteront plus via le cloud sur les serveurs d'Apple. “Cela répond au plus grand problème de confidentialité qui est reproché aux assistants vocaux, à savoir l'enregistrement audio indésirable”, fait savoir le groupe américain.

Enfin, nous avons appris que Siri allait être pris en charge par des appareils d'autres marques. Les devices supportant HomeKit pourront intégrer le contrôle par la voix via Siri avant la fin de l'année. Il faudra par contre qu'un HomePod se trouve sur le même réseau que ces appareils pour que Siri fonctionne dessus.