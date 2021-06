iOS 15 : Apple permet à votre famille d’accéder à vos données en cas de décès

Avec la mise à jour iOS 15, Apple inaugure un nouveau programme appelé Digital Legacy. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'iPhone de sélectionner une poignée de contacts qui seront autorisés à accéder leurs données personnelles après leur mort. Les proches choisis obtiendront un accès à vos photos et vidéos iCloud, et plus largement, toutes les informations liées à votre compte Apple.

Fidèle à son calendrier habituel, Apple a levé le voile sur les nouveautés des mises à jour iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey lors de la conférence d'ouverture de la WWDC 2021. Le géant de Cupertino a notamment annoncé un mode ne pas déranger amélioré baptisé Focus, un Safari revu, un Siri fonctionnel hors ligne, une nouvelle application Météo et une option SharePlay.

Pendant une autre conférence en ligne de la WWDC, Apple a annoncé l'arrivée du programme Digital Legacy. Ce service, encore en cours de développement, va permettre aux utilisateurs d'appareils Apple de designer des contacts de confiance qui pourront accéder à leurs données après leur mort. Via les paramètres, vous pourrez ajouter plusieurs personnes en qui vous avez confiance.

Comment fonctionne le programme Digital Legacy d'iOS 15 ?

Jusqu'ici, il était très compliqué, et souvent impossible, d'accéder aux données stockées sur un iPhone, un Mac ou un iPad après la mort de son propriétaire. Malgré la présentation d'un certificat de décès, Apple refuse fermement de débloquer un appareil.

Ce programme vise donc à faciliter la vie des proches après un décès. Les contacts désignés par le défunt de son vivant auront accès à une grande partie de vos données personnelles, comme des photos, vidéos ou des fichiers. Le contact pourra même restaurer les données à partir dune sauvegarde iCloud sur un autre terminal. Pour obtenir un accès, les contacts “héritiers” devront déposer une demande. Cette demande sera examinée en détails par Apple.

Certaines données resteront cependant inaccessibles. Sans surprise, les mots de passe et identifiants stockées dans le trousseau iCloud et les numéros de carte de crédit enregistrées par les appareils Apple du défunt ne seront pas communiquées.

Sur le même sujet : Apple révèle la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 15

Dans la même optique, Apple va permettre de designer des contacts de récupération en cas d'oubli de votre mot de passe iCloud. Cette fonctionnalité sera déployée avec la mise à jour iOS 15 dans le courant de l'automne prochain.