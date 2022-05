iOS 15.5 et iPadOS 15.5 sont disponibles dès aujourd’hui sur les appareils Apple

Apple déploie aujourd’hui les mises à jour iOS 15.5 et iPadOS 15.5 sur les iPhone et iPad compatibles. Quelques nouveautés intéressantes sont au programme, comme la possibilité d’injecter de l’argent à son Wallet depuis sa carte Apple Cash et la suppression automatique des podcasts passé une certaine limite. La mise à jour est d’ores et déjà disponible en téléchargement.

Comme le veut la tradition, Apple continue de déployer des petites mises à jour entre les versions majeures d’iOS. La dernière en date est iOS 15.4, qui a apporté plusieurs fonctionnalités comme la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque ou encore une meilleure autonomie sur les iPhone les plus anciens. Alors qu’iOS 16 commence à faire sérieusement parler de lui, la firme de Cupertino déploie aujourd’hui la version 15.5 de son système d’exploitation, deux mois environ après l’arrivée de son prédécesseur.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une mise à jour mineure qui n’a pas pour but de révolutionner l’interface de l’OS. En revanche, quelques nouveautés intéressantes sont à souligner. Ainsi, Apple indique que l’application Cartes se dote d’une nouvelle option qui permet à l’utilisateur d’envoyer une requête et de recevoir de l’argent depuis sa carte Apple Cash. De cette manière, le transfert d’un compte à un autre se fait beaucoup plus facilement.

Découvrez les quelques nouveautés d’iOS 15.5 et iPadOS 15.5

Autre fonctionnalité à faire son arrivée au sein du système d’exploitation, l’application Apple Podcasts supprime désormais tous les épisodes téléchargés sur son appareil passé un certain cap. Ainsi, chaque nouvel épisode téléchargé déclenchera la suppression du plus ancien stocké sur l’iPhone ou l’iPad de son utilisateur. De fait, ces derniers cesseront d’occuper inutilement de l’espace de stockage.

Enfin, le bug qui empêcher le déclenchement des automations a été résolu. De plus, Apple déclare avoir corrigé plus de 25 failles de sécurité avec cette nouvelle mise à jour, bien que le constructeur précise qu’aucun pirate ne les a exploitées à sa connaissance. Si vous n’avez pas encore reçu de notification sur votre appareil, vous pouvez installer cette nouvelle version en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.