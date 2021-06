FaceTime arrive sur Android et Windows via le Web, c’est une révolution !

Apple commence fort cette WWDC 2021 en annonçant que Facetime débarque sur le web. Cette information est loin d’être anodine puisqu’elle signifie, par extension, que tous les appareils sur Android et Windows pourront faire tourner l’application grâce à un navigateur.

La dernière grosse mise à jour de Facetime remonte certainement à 2020, lorsqu’Apple a intégré le support 1080p sur les appels visios. Néanmoins, avec le développement des solutions de visioconférence, notamment depuis les divers confinements, l’application qui fut un temps innovante s’est retrouvée un peu à la traîne. Il a donc fallu se renouveler pour faire face aux mastodontes du moment, Zoom et Google Meet en tête.

Apple pourrait bien avoir trouvé la solution pour cela. Quoi de plus efficace pour gagner des utilisateurs que de rendre Facetime disponible sur Android et Windows ? Bien entendu, on est encore loin du jour où la firme de Cupertino proposera une de ses applications sur un appareil rival. Néanmoins, à l’occasion de la WWDC 2021, cette dernière a annoncé que Facetime va bientôt débarquer sur le web. Et, par la même occasion, sur n’importe quelle machine capable de faire tourner un navigateur.

Apple déploie Facetime sur le web pour concurrencer Zoom et Google Meet

Mais il ne suffit pas d’étendre la disponibilité de Facetime pour en faire le leader de la visioconférence : il faut aussi le doter de toutes les fonctionnalités populaires chez ses concurrents. Ainsi, il sera possible de partager des liens vers des réunions planifiées, que tous les participants pourront utiliser pour rejoindre l’appel. Apple a aussi inclus le floutage de l’arrière-plan comme l’ont fait Zoom et Google Meet. Enfin, la compagnie s’est encore inspirée de Google en développant une technologie capable de supprimer les bruits ambiants durant les appels.

D’autres nouveautés ont également été dévoilées comme la vue en grille, l’audio spatial, ainsi que la fonctionnalité SharePlay, sur lequel Apple s’est attardée un moment. À première vue, celle-ci ressemble à un partage d’écran relativement classique. Mais à regarder de plus près, elle est bien plus complète. SharePlay permet en effet de partager des chansons, vidéos et même du contenu en streaming avec ses proches. Pour ce faire, Apple a lié des partenariats avec de nombreuses plateformes, dont Disney+, Twitch, HBO Max ou encore Hulu.

La firme de Cupertino n’a pas précisé quand toutes ces nouveautés seront disponibles dans Facetime, mais il très probable qu’elles soient déployées en même temps qu’iOS 15, à l’automne prochain.