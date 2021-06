iOS 15 : Face ID et Touch ID peuvent désormais complètement remplacer les mots de passe

Avec iOS 15, les utilisateurs d'iPhone pourront créer des comptes sur les sites compatibles sans jamais choisir de mots de passe. A la place, la fonctionnalité Passkey utilisera la biométrie (Face ID ou Touch ID) pour générer en permanence les clés les plus sécurisées possibles, sans que vous n'ayez à vous soucier de rien. La technologie est reconnue par le consortium FIDO Alliance.

Les mots de passe vous agacent ? Vous n'êtes pas seul, et les géants du web redoublent en ce moment d'efforts pour trouver de meilleures solutions que les technologies disponibles. Dans l'idéal, il faudrait en effet déboucher sur une expérience utilisateur qui soit partout sans la moindre friction. Un peu comme lorsque le vendeur du bureau de tabac du coin ne vous demande plus de présenter de carte d'identité lorsque vous récupérez un colis, parce que vous êtes un habitué et qu'il vous reconnaît.

Les mots de passe s'oublient facilement et sont de plus en plus compliqués à sécuriser et les codes OTP sont peu pratiques et peuvent être piratés. Il faut donc trouver mieux, et des entreprises comme Google, Microsoft et Apple commencent à dessiner des solutions élégantes, sans le moindre mot de passe. Google et Microsoft ont pris un peu d'avance en ajoutant l'authentification biométrique et la compatibilité avec les clés de sécurité FIDO.

Apple s'attaque enfin au problèmes des mots de passe en les remplaçant apr Face ID et Touch ID

Microsoft affirme notamment que plus de 200 millions de comptes Microsoft utilisent déjà un mode de connexion sans mot de passe. On attendait de voir ce que proposerait Apple en la matière. Et on en sait davantage grâce à la WWDC 2021 et la présentation de iOS 15. Nos confrères de The Next Web ont en effet repéré une fonctionnalité en en sens, nommée Passkeys.

Paskeys est reconnu par la FIDO Alliance, responsable du standard des clés de sécurité, comme une solution offrant un niveau de sécurité équivalent. La seule vraie restriction de ce dispositif, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec les appareils Apple. Concrètement, Apple cherche avec Passkeys à rendre Face ID et Touch ID encore plus utiles.

Pour l'heure vous pouvez utiliser Face ID ou Touch ID pour déverrouiller l'accès à vos mots de passe enregistrés, mais vous ne pouvez pas créer de comptes directement avec ces dispositifs biométriques. Cela change avec Passkeys : lorsque vous visitez un site compatible, vous n'aurez plus qu'à entrer vos coordonnées et le nom d'utilisateur désiré. La partie mots de passe est entièrement gérée par Face ID ou Touch ID.

L'utilisateur n'a aucun mot de passe à choisir, tout est automatique. Dès la prochaine connexion, le smartphone vous reconnait et vous connecte automatiquement. Que pensez-vous de Passkeys ? Partagez votre avis dans les commentaires.