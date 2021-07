iOS 15 va faciliter la récupération des identifiants Apple ID en permettant d’appeler un ami à l’aide

Il sera bientôt plus simple de récupérer son mot de passe Apple ID. Au lieu de bloquer le compte après plusieurs tentatives infructueuses, Apple va permettre dès iOS 15 d’appeler un proche pour qu’il fournisse un code d’authentification. La fonctionnalité est déjà disponible en bêta.

Oublier son mot de passe Apple ID est souvent synonyme de parcours du combattant. Si jamais vous avez le malheur d’échouer trop de fois en tentant de vous connecter, votre compte sera entièrement bloqué. Il faudra alors appeler directement Apple pour regagner accès sur l’un de vos appareils. On en conviendra, cette solution est loin d’être idéale. Aussi, la firme de Cupertino a souhaité faciliter un peu les choses pour ses utilisateurs.

iOS 15 intégrera ainsi une fonctionnalité baptisée Récupération de compte. L’idée est simple : plutôt que de devoir contacter le service client d’Apple pour réinitialiser son mot de passe, le système d’exploitation donne la possibilité de faire la même chose avec un ami — à condition qu’il dispose également d’un iPhone. Il pourra en effet se servir de ce dernier pour obtenir le code de récupération et ensuite le transmettre à la personne en détresse. Le procédé redevient alors le même qu’habituellement : il suffit de rentrer le code puis de modifier le mot de passe pour retrouver l’accès à son compte.

Comment configurer le contact de récupération sur iOS 15

Bien entendu, l’opération ne fonctionne pas avec n’importe qui. Il faut au préalable configurer le contact que vous souhaitez appeler en cas de pépin dans les paramètres de votre iPhone. Pour cela, il suffit de se rendre dans Paramètres > Identifiant Apple > Mot de passe et sécurité > Récupération de compte > Ajouter un contact de récupération. Sur la page qui apparaît pour expliquer précisément le rôle de ce contact, cliquez sur Ajouter un contact de récupération. Il ne reste plus qu’à entrer votre mot de passe Apple ID et suivre les instructions à l’écran.

Notez que le contact sélectionné doit être âgé d’au moins 13 ans. La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible dans la bêta publique d’iOS 15. Néanmoins, comme toujours, ne s’agissant pas de la version finale du système d’exploitation, des bugs peuvent subsister. On vous conseille en attendant de choisir un mot de passe fort et simple à mémoriser. Vous pouvez lire notre guide complet à ce sujet.

Source : PhoneArena