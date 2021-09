iOS 15 supprime les photos enregistrées depuis Messages, encore un nouveau bug !

iOS 15 est de nouveau sujet à un bug handicapant. Lorsque l’utilisateur enregistre une photo depuis Messages et qu’il supprime ensuite la conversation, ladite photo disparaît de la galerie lors d’une sauvegarde iCloud. Le problème est toujours présent dans la bêta d’iOS 15.1, ce qui suggère qu’Apple n’a pas encore trouvé de solution.

Depuis son déploiement, iOS 15 enchaîne les bugs. Quand leur iPhone n’affiche pas un stockage saturé par erreur, les utilisateurs doivent faire attention à ne pas ouvrir Spotify sous peine de voir leur batterie se vider en l’espace de quelques heures. Bref, il peut s’avérer risqué d’effectuer la mise à jour si l’on ne tient pas à subir tous les désagréments qui vont avec. D’autant plus que l’on en découvre quasiment un différent tous les jours.

Le nouveau en date est assez vicieux, car on peut ne pas s’en rendre compte pendant un certain temps. En effet, plusieurs utilisateurs Twitter ont remarqué que quelques-unes de leurs photos ont disparu sans prévenir. En y regardant de plus près, il s’avère que toutes ces images proviennent de l’application Messages. En réalité, lorsque l’on supprime une conversation, on supprime également les photos qui y ont été reçues.

Attention à ne supprimer vos conservations Messages sur iOS 15

Voici la marche à suivre si vous souhaitez recréer le bug :

Rendez-vous dans Messages puis enregistrer une image à partir d’une conversation

puis enregistrer une image à partir d’une conversation Ouvrez Photos pour vérifier que l’image a bien été enregistrée

pour vérifier que l’image a bien été enregistrée Supprimez la conversation Messages dans laquelle se trouve l’image

dans laquelle se trouve l’image Effectuez une sauvegarde iCloud

Cette dernière étape est primordiale, car l’image reste stockée tant qu’iCloud n’a pas réalisé une sauvegarde de secours. En revanche, une fois chose faite, la photo aura complètement disparu. Il semble donc qu’il y ait un lien entre la galerie iCloud et Messages, sans que l’on ne sache encore lequel.

Ce bug est certes moins grave qu’un écran tactile qui décide subitement de ne plus fonctionner, mais il peut poser un gros problème lorsque l’on supprime par inadvertance une conversation contenant une photo de valeur. On vous conseille donc grandement de faire attention à ne rien supprimer tant que le souci persiste. À l’heure actuelle, le bug est toujours présent dans la bêta d’iOS 15.1.