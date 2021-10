Siri : un bug d’iOS 15 supprime les commandes vocales essentielles aux aveugles et mal-voyants

Voilà un nouveau bug à rajouter au palmarès d'iOS 15. Pour des raisons encore inconnues, l'assistant vocal Siri a mystérieusement oublié des commandes pourtant basiques, comme l'écoute des messages vocaux ou la consultation de l'historique d'appels.

Décidément, les débuts d'iOS 15 se font dans la douleur. Depuis le lancement de la version finale et stable d'iOS 15 ce 20 septembre 2021, les plaintes se succèdent concernant les nombreux bugs de la dernière version du système d'exploitation d'Apple. Entre le bug de la mémoire interne saturée, la suppression des photos enregistrées depuis Message, ou encore Spotify qui fait fondre la batterie des iPhone sous iOS 15, les utilisateurs ne savent plus où donner de la tête.

Comme si cela ne suffisait pas, c'est au tour de Siri, l'assistant vocal d'Apple, de faire des siennes. Comme le rapportent nos confrères du site MacRumors, plusieurs commandes basiques ont mystérieusement disparu. Pourtant, ces commandes s'avèrent essentielles, notamment pour les utilisateurs mal-voyants ou non-voyants. Elles permettaient notamment de consulter les derniers messages vocaux ou encore d'envoyer un mail. Voici la liste des commandes supprimées :

Est-ce que j'ai des messages vocaux ?

Écouter mes messages des vocaux

Consulter l'historique de mes appels

Vérifier mes appels récents

Qui m'a appelé ?

Envoyer un e-mail

Envoyer un e-mail à “nom de la personne”

Siri oublie des commandes basiques essentielles pour les non-voyants

Sur de nombreux forums et notamment sur AppleVis, la plateforme dédiée aux utilisateurs Apple atteints de cécité ou de problèmes liés à la vision, les plaintes se sont multipliées. “Une des personnes que j'assiste m'a dit qu'elle ne pouvait plus utiliser Siri pour envoyer des e-mails depuis son iPhone 8 avec iOS 14. J'ai essayé sur mon iPhone SE avec iOS 15.0 et la réponse de Siri était “Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça”. Par la suite, j'ai eu la même réponse sur un téléphone fonctionnant sous iOS 12″, raconte un utilisateur sur AppleVis.

“Avant cette dernière mise à jour d'iOS, si on demandait à Siri de lire un message vocal, Siri le faisait – maintenant Siri déclare simplement ne pas pouvoir le faire. J'essaie de trouver une solution de contournement car mon père, qui est complètement aveugle, comptait beaucoup sur cette fonction”, explique dépité un autre utilisateur.

Comme dit plus haut, ces commandes semblent avoir disparu depuis le déploiement d'iOS 15, mais les utilisateurs encore sous les précédentes versions de l'OS sont aussi dans l'incapacité de les utiliser. Reste maintenant à savoir s'il s'agit d'un bug ou d'un acte volontaire d'Apple.

