iOS 15 retire automatiquement les effets de lumière parasites des photos

iOS 15 s’est doté d’une fonctionnalité qui plaira aux plus photographes d’entre vous. Lorsqu’une photo affiche un reflet de lumière trop important, le système d’exploitation le retouche automatiquement. De cette manière, l’image n’est plus surexposée et affiche beaucoup plus de détails.

Voilà maintenant deux mois qu’iOS 15 fait parler de lui, depuis son annonce officielle lors de la WWDC 2021. Si la mise à jour s’annonce plus minime qu’iOS 14, les utilisateurs auront droit à quelques nouveautés bien sympathiques. En outre, il sera plus simple de récupérer ses identifiants Apple ID en faisant appel à un contact de confiance. Récemment, nous avons également appris que Plans va prévenir des dangers liés à la météo sur un trajet.

Alors que le système d’exploitation ne devrait pas sortir avant l’automne prochain, de nouvelles fonctionnalités continuent d’être découvertes par les utilisateurs de la bêta. En effet, un membre de Reddit a repéré qu’une de ses photos a été retouchée automatiquement. La version originale affichait des petits effets de lumière parasites, causés par le soleil présent dans le coin supérieur droite. Lorsqu’il a voulu rattraper lui-même les dégâts, il s’est rendu compte que son iPhone s’en est chargé lui-même.

iOS 15 retouche les photos avec des effets de lumière non désirés

« J’ai remarqué quelque chose que je n’ai pas vu ailleurs », raconte-t-il en commentaire. « Alors que je me promenais, j’ai pris cette photo et j’ai pensé qu’elle était gâchée et qu’elle devait être modifiée plus tard en raison du reflet de lumière (comme je l’ai fait de nombreuses fois dans des photos précédentes avec l’iPhone 12 Pro car il est si sujet aux mêmes problèmes). Cependant, quand je suis rentré chez moi j’ai remarqué que le reflet de lumière avait automatiquement disparu de la photo originale alors qu’il était manifestement toujours là dans la photo live, ce qui signifie que la retouche automatique est devenue assez intelligente pour supprimer les reflets de lumière ! »

Cette nouvelle fonctionnalité ravira sûrement les amateurs de belles images, en leur faisant gagner un temps précieux durant leur retouche. D’autres regretteront probablement de ne plus utiliser ces effets de lumière de manière artistique. On ne sait pas encore s’il sera possible de désactiver ou non l’option automatique. Il va falloir se montrer patient avant d’obtenir une réponse, le lancement d’iOS 15 n’étant sûrement pas prévu avant plusieurs semaines. Pour rappel, iOS 14 est passé par 8 phases de bêta avant de sortir. iOS 15 en est à sa quatrième.

Source : Reddit