Votre iPhone pourra bientôt remplacer votre carte d’identité dans les aéroports

Apple a profité de la conférence WWDC 2021 pour présenter plusieurs nouveautés à venir sur Apple Wallet. Ainsi, il sera bientôt possible pour les utilisateurs de stocker dans une enclave sécurisée leurs papiers d'identité, pour ensuite les présenter depuis son iPhone.

Comme vous le savez peut-être, Apple occupe la scène médiatique ce lundi 7 juin avec sa nouvelle conférence WWDC 2021 dédiée aux développeurs. Bien entendu, la marque à la pomme en a profité pour dévoiler de nombreuses nouveautés à venir sur iOS15 et iPadOS 15 comme le multitasking. En réponse à Google et Android 12, la firme de Cupertino a également dédié une partie de sa conférence aux fonctionnalités inédites liées à la vie privée et la confidentialité, notamment sur Mail et Safari, avec la possibilité de cacher automatiquement son adresse IP et sa localisation.

Apple Wallet, l'application qui permet de stocker dans une enclave sécurisée ses moyens de paiement, vos cartes d'abonnement à des services de transport public ou vos cartes étudiant, va se doter également de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, il sera bientôt possible d'utiliser votre iPhone comme une pièce d'identité numérique.

Votre iPhone se transforme en carte d'identité grâce à Apple Wallet

En effet, l'utilisateur pourra scanner son permis de conduire ou sa carte d'identité, et les stocker ensuite dans l'application au format numérique, le tout dans l'enclave sécurisée de son iPhone. Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera uniquement disponible dans les états américains participants. Apple précise d'ailleurs qu'elle travaille main dans la main avec la TSA, l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports, pour permettre à l'iPhone d'être utilisé comme pièce d'identité aux différents points de contrôle de sécurité dans les aéroports et les gares ferroviaires.

En plus de l'identification sécurisée, Apple travaille également avec de nombreux hôtels américains. Le but étant de distribuer les clés d'accès aux chambres via Apple Wallet. Ainsi, les clients pourront récupérer leur clé directement depuis l'application, et ce avant même d'être arrivés à leur hôtel.

Enfin, Apple a réaffirmé qu'elle ajoute régulièrement des fonctions de déverrouillage des voitures en utilisant la prise en charge de l'Ultra WideBand des iPhone 11 et iPhone 12. La firme de Cupertino collabore activement avec plusieurs constructeurs automobiles comme BMW ou Mercedes pour ouvrir cette fonctionnalité au plus grand nombre.

