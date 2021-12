iOS 15.2 est disponible aujourd’hui, découvrez toutes les nouveautés

C’est aujourd’hui que sort iOS 15.2, la dernière mise à jour du système d’exploitation déployé en septembre. Malgré son nom, celle-ci n’a rien d’une update mineure et intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités, en plus de corriger plusieurs bugs. Petit tour d’horizon.

Voilà plusieurs semaines qu’on en parle et ça y est, iOS 15.2 est disponible au grand public. La seconde mise à jour majeure du système d’exploitation est actuellement de déploiement sur les iPhone du monde entier. Cette dernière n’a rien d’une update mineure puisque de nombreuses nouveautés sont au programme. Si vous n’avez pas encore accès au téléchargement, on vous propose donc un petit de toutes les fonctionnalités qui débarquent sur votre smartphone.

Ces derniers jours, plusieurs d’entre elles ont pointé le bout de leur nez dans les différentes versions de la bêta. Certaines sont d’ores et déjà disponibles tandis qu’il faudra encore attendre pour voir arriver les autres. Voici donc la liste de toutes les nouveautés que l’on peut apercevoir dès aujourd’hui sur iOS 15.2. Suivez le guide !

Voici toutes les nouveautés d’iOS 15.2

Le remplacement de l’écran par un réparateur tiers

La sortie de l’iPhone 13 a entraîné un tollé chez les utilisateurs, qui ont découvert que faire remplacer son écran par un réparateur non agréé désactive Face ID. Apple a promis de rapidement rectifier le tir, c’est désormais chose faite avec iOS 15.2. Qui plus est, la firme de Cupertino a décidé d’intégrer un nouveau panneau affichant l’historique des réparations, afin de garder un œil sur tous les composants de son smartphone.

Objets pouvant me suivre

L’application Localiser se dote d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Objets pouvant me suivre, dans la section Objets. Comme son nom l’indique, cette dernière permet d’afficher tous les appareils dans les environs capables de repérer votre position, tels qu’un Airtag, même s’il ne vous appartient pas. En cas de détection, l’application fournit alors plusieurs conseils pour le désactiver, notamment en retirant la pile.

Le rapport de confidentialité des apps

Android 12 l’avait déjà introduit, c’est désormais au tour d’iOS 15 de l’intégrer. Le rapport de confidentialité affiche l’ensemble des données collectées par les applications installées sur l’iPhone, en plus des permissions qui lui sont accordées. Il est ainsi possible de voir tous les trackers utilisés, ainsi qu’agir directement pour réduire le nombre d’informations personnelles fournies. Ce tableau de bord est disponible dans Réglages > Confidentialité.

Les appels d’urgence

S’il était déjà possible d’appeler un contact d’urgence avec seulement quelques boutons, iOS 15.2 simplifie encore plus l’opération. Pour lancer l’appel en toute discrétion, il suffit désormais d’appuyer rapidement plusieurs fois sur le bouton latéral, ou bien de maintenir appuyés simultanément le bouton latéral et le bouton de volume.

Les contacts légataires

À partir d’iOS 15.2, il est possible de donner accès à l’ensemble de ses données iCloud à un proche de son choix après sa mort. Il faut pour cela configurer l’option se trouvant dans Réglages > Mot de passe et sécurité et définir le contact qui héritera des identifiants du défunt. La personne concernée recevra alors une clé d’accès par SMS, qui lui permettra de prendre le contrôle du compte après le décès.

Masquer mon adresse courriel

Dans l’application Mail, vous pouvez désormais envoyer un courriel depuis une fausse adresse, créée spécialement pour l’occasion. Toutes les réponses sont ensuite transférées sur votre véritable boîte mail. Une option qui va rapidement s’avérer indispensable sur tous les sites dont on ne souhaite pas avoir de nouvelles. Pour en profiter, il faut au préalable avoir souscrit à un abonnement iCloud+.

Apple Music Voice

Grâce à la dernière mise à jour, les utilisateurs d’Apple Music pourront souscrire au nouvel abonnement Voice, à 4,99 € par mois. Ce dernier donne la possibilité de contrôler le service de streaming avec la voix, en passant bien évidemment par Siri. L’option est également disponible sur les HomePod et MacBook. De plus, l’application intègre désormais la recherche de playlists.

Un nouveau design pour l’application TV

La navigation au sein de l’application TV est désormais beaucoup plus fluide grâce à une nouvelle barre latérale qui affiche les différentes sections pouvant intéresser l’utilisateur. On y retrouve notamment un onglet Magasin qui permet d’accéder à la page d’achat des films et séries disponibles. Très pratique pour tous les utilisateurs d’Apple TV+, entre autres.

Protection des mineurs

Apple a également répondu aux exigences de plusieurs associations qui estiment qu’il est trop simple pour un enfant de visionner et d’envoyer des photos intimes. Dorénavant, une IA détecte cesdites photos dans l’application Messages et affiche une pop-up de prévention, laissant ainsi le choix au mineur d’afficher au nom l’image. Les parents doivent au préalable activer l’option depuis les réglages. En outre, la firme assure qu’aucune de ces photos n’est conservée, grâce au chiffrement de bout en bout.

Plus de contrôle pour le mode macro

L’iPhone 13 a fait de son mode macro un véritable argument de vente, mais celui-ci ne convient pas forcément à tout le monde. En effet, il peut se déclencher automatiquement dès lors qu’il détecte un objet de près. Avec iOS 15.2, il est possible de le désactiver rapidement, grâce à une petite icône en forme de fleur qui s’affiche en bas à gauche de l’écran.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Quelques changements mineurs

Le résumé des notifications se dote un nouvel affichage en forme de panneaux qui donne un aperçu rapide des notifications principales reçues au cours des dernières heures.

se dote un nouvel affichage en forme de panneaux qui donne un aperçu rapide des notifications principales reçues au cours des dernières heures. L’option Relais privé iCloud devient Limiter le suivi de l’adresse IP dans la section Réglages > Données cellulaires > Options.

devient dans la section Les tags peuvent désormais être renommés et supprimés en groupe dans les applications Notes et Rappels.

et L’application Maps pour CarPlay affiche des cartes beaucoup plus détaillées dans certaines villes, comme les passages piétons et les pistes cyclables.

pour affiche des cartes beaucoup plus détaillées dans certaines villes, comme les passages piétons et les pistes cyclables. L’application Bourse affiche des graphismes plus complets pour observer la performance d’une devise sur l’année.

affiche des graphismes plus complets pour observer la performance d’une devise sur l’année. Siri réintègre certaines commandes vocales destinées aux personnes aveugles permettant d’accéder aux récents appels et messages vocaux.

La liste des bugs corrigés

Tous ces bugs ne devraient plus apparaître avec iOS 15.2