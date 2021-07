iOS 15 : Apple Plans va vous prévenir des dangers liés à la météo sur votre trajet

Pour sa version iOS 15, Apple Plans bénéficiera d’une nouveauté très pratique : les alertes météo sur le trajet. Lors d’un calcul d’itinéraire, l’application avertira le conducteur des dégradations des conditions météorologiques prévues. Elle proposerait également des alternatives qui évitent ces perturbations.

Apple Plans va bénéficier de plusieurs nouveautés lors de son passage à iOS 15. L’application cartographique de la firme de Cupertino va notamment se voir offrir de nouvelles cartes plus détaillées, avec une visualisation 3D des bâtiments les plus connus dans les métropoles, afin qu’il soit encore plus facile de se repérer, même dans des endroits totalement inconnus. Ces nouvelles cartes ont été annoncées à l’occasion de l'édition 2021 de la WWDC qui a eu lieu début juin 2021.

Comme toujours, la WWDC est l’occasion pour Apple de dévoiler quelques nouveautés de la prochaine itération d’iOS. Mais la firme en garde toujours un peu sous le coude pour la keynote des iPhone. Et c’est évidemment le cas, une fois encore, cette année. Grâce à la 3e beta d’iOS 15, plusieurs fonctions ont été découvertes par les testeurs. Notamment les alertes météorologiques dans Apple Plans.

Apple Plans va vous avertir si une alerte météo concerne votre trajet

Cette fonction a été dévoilée par un utilisateur de Reddit qui a posté la capture d’écran qui accompagne cet article. Et elle se présente sous forme de bulle d’avertissements lors d’un calcul de trajet. En pratique, qu’est-ce que cela apporte ? Imaginons que vous calculez un itinéraire pour partir en week-end ou en vacances. Si des alertes météorologiques ont été émises, l’application vous avertira. Elle ira même un peu plus loin, puisqu’elle vous proposera des itinéraires alternatifs qui évitent ces perturbations.

Cette fonction est intéressante pour deux raisons. D’abord, elle permet d’anticiper un éventuel retard sur un trajet, avec la possibilité, par exemple, de reporter un départ. Ensuite, elle permet de mieux se préparer en adaptant par exemple un moyen de locomotion. Vous préférerez certainement de partir en voiture plutôt qu’en vélo si une forte pluie se prépare.

La fonction sera logiquement déployée aux Etats-Unis dans un premier temps avant d'arriver à l'international. Rappelons au passage quelles sont les alertes météorologiques que Meteo France diffuse :

Vent violent

Pluie et inondation

Orages

Neige et verglas

Avalanches

Canicules

Grand froid

