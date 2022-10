Xiaomi 13 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

Xiaomi s’apprête à lancer trois nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra. Tous seront propulsés par le puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces smartphones qui promettent de bousculer la concurrence.

Comme chaque année, les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra devraient se classer parmi les smartphones Android haut de gamme les plus populaires du marché grâce à leur processeur Snapdragon 8 Gen 2 ou encore à leur rapport qualité-prix intéressant. Cependant, tous les modèles ne devraient pas arriver en même temps.

📅 Quand sort le Xiaomi 13 ?

Xiaomi avait lancé ses Xiaomi 12 et 12 Pro le 28 décembre 2021 en Chine, à la même date que les Xiaomi Mi 11 en 2020. Cependant, tout porte à croire que Xiaomi lancera ses smartphones en avance cette année, puisque Qualcomm a prévu de dévoiler son nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 le 15 novembre prochain. Les Xiaomi 13 et 13 Pro pourraient donc arriver dès la fin du mois de novembre en Chine.

Cependant, il faudra vraisemblablement attendre un peu plus longtemps avant de voir arriver le modèle Ultra, qui ne devrait arriver qu’au début de l’année 2023. D’ailleurs, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a déjà confirmé que contrairement au Xiaomi 12S Ultra qui n’était pas sorti chez nous, le Xiaomi 13 Ultra arrivera bien en France l’année prochaine.

Il faudra attendre plusieurs mois avant de voir arriver les Xiaomi 13 en France. Les Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro avaient été lancés à la fin du mois de mars en France. On peut donc s’attendre à ce que les Xiaomi 13 soient présentés dès la fin du mois de février chez nous, probablement à l’occasion du salon MWC 2023 de Barcelone le 27 février.

💰 Quel est le prix du Xiaomi 13 ?

Comme cela a été le cas chez plusieurs autres fabricants, les tarifs des Xiaomi 13 et 13 Pro pourraient bien augmenter chez nous compte tenu de l’inflation. Cependant, on imagine que Xiaomi tentera de limiter ces hausses ou de rogner ses marges pour rester compétitif sur le marché.

Pour rappel, voici les prix de tous les Xiaomi 12 en France :

Xiaomi 12X 8 + 256 Go : 799 €

: 799 € Xiaomi 12 8 + 128 Go : 869 €

: 869 € Xiaomi 12 8 + 256 Go : 899 €

: 899 € Xiaomi 12 Pro 12 + 256 Go : 1099 €

📱 À quoi ressemble le Xiaomi 13 ?

Après avoir utilisé un design similaire depuis plusieurs générations sur la face avant, Xiaomi devrait enfin uniformiser les bordures de l’écran de ses Xiaomi 13. Les smartphones devraient donc enfin utiliser des bordures de tailles égales tout autour de l’écran. Pour cela, le Xiaomi 13 utilisera un écran flexible qui sera plié vers l’arrière à sa base, comme le font déjà d’autres fabricants tels qu’Apple sur ses iPhone, ou encore Nothing sur son Phone (1). Plutôt qu’un écran incurvé, Xiaomi utiliserait un écran plat sur au moins un modèle, le plus petit.

À l’arrière, on s’attend à ce que les Xiaomi 13 utilisent toujours trois caméras, mais le module photo changerait de nouveau de forme. Alors que tous les capteurs étaient placés à la verticale sur le Xiaomi 12, ceux du Xiaomi 13 devraient former un « P ». Différents rendus faits par des fans nous donnent d’ailleurs déjà un aperçu de ce à quoi les smartphones pourraient ressembler.

Le Xiaomi 13 Ultra devrait de nouveau être le seul modèle à être certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il devrait conserver un design assez similaire à la génération précédente avec son module photo circulaire.

🛠 Quelle est la fiche technique des Xiaomi 13 ?

Une fois que toutes les caractéristiques techniques seront officielles, nous mettrons ici à votre disposition un tableau récapitulatif.

🔲 QUEL ÉCRAN POUR LE XIAOMI 13 ?

Comme nous l’avons vu plus haut, le Xiaomi 13 devrait être équipé d’un écran plat 2,5D, mais il ne s’agirait pas de la seule nouveauté. Alors que l’écran du Xiaomi 13 mesurait seulement 6,28 pouces, celui du Xiaomi 13 devrait avoir une diagonale plus grande de 6,36 pouces. Il devrait utiliser la nouvelle définition 1,5K (2712 x 1220 pixels) inaugurée sur les récents Xiaomi 12T et 12T Pro.

De leur côté, les Xiaomi 13 Pro et 13 Ultra devraient bénéficier du même écran QHD+ avec une diagonale de 6,73 pouces. Toute la série profitera d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais les Xiaomi 13 Pro et 13 Ultra utiliseront une dalle LTPO 2.0 leur permettant de faire varier dynamiquement la fréquence de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché pour améliorer l’autonomie. On aura également droit à des écrans AMOLED E6 de Samsung encore plus efficaces énergétiquement ainsi que du verre Gorilla Glass Victus.

🚀 Quelles performances pour le Xiaomi 13 ?

Le Xiaomi 12 a été un des premiers smartphones à utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et on s’attend à ce que le Xiaomi 13 fasse aussi partie des premiers appareils à être équipés du prochain Snapdragon 8 Gen 2, qui sera présenté le 15 novembre 2022 à l’occasion du Snapdragon Summit.

Cette année, Qualcomm opterait pour un agencement de cœurs 1+2+2+3, composé d'un cœur Cortex-X3 Prime cadencé à 3,2 GHz, de deux cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,8 GHz, de deux cœurs Cortex-A710 cadencés à 2,8 GHz et de trois cœurs Cortex-A510 cadencés à 2,0 GHz. La puce profitera de la gravure avancée en 4 nm de TSMC, plutôt que celle de Samsung qui avait causé des problèmes d’autonomies sur les smartphones du début d’année 2022.

Avant le lancement, on sait déjà à quoi s’attendre au niveau des performances de la puce. Selon Ice Universe, l’efficacité énergétique sera mise à l’honneur avec une augmentation de 15 % par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1. L’intelligence artificielle a été améliorée de 50 %, et l’ISP (le traitement des photos) connaitra également « pas mal » d’améliorations.

Au niveau de la connectivité, on peut s’attendre à un nouveau modem Snapdragon X70. Ce modem peut tout comme son prédécesseur atteindre des débits descendants (théoriques) de l’ordre de 10 Gb/s et des débits montant de 3,5 Gb/s. Cependant, la technologie 5G PowerSave de troisième génération permettra de diminuer jusqu’à 60 % la consommation de la puce.

Le smartphone sera également compatible avec la RAM LPDDR5X ainsi qu’un nouveau standard de stockage, l’UFS 4.0. Ce dernier peut atteindre des vitesses de lecture allant jusqu'à 4200 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 2800 Mo/s. C’est bien plus que l'UFS 3.1 et ses 2100 Mo/s et 1200 Mo/s, respectivement. Outre l'amélioration massive de la vitesse, l'UFS 4.0 est également très économe en énergie, avec une efficacité accrue de 46 %.

🔋 Batterie, autonomie et recharge du Xiaomi 13

Grâce au nouvel écran à la consommation réduite ou encore au Snapdragon 8 Gen 2 qui promet d’être plus efficace énergétiquement, les prochains Xiaomi 3 s’annoncent plus autonomes que jamais.

Comme les Galaxy S23 vont vraisemblablement bénéficier de batteries avec des capacités légèrement plus élevées cette année, il est possible que ce soit également le cas chez Xiaomi. Pour rappel, le Xiaomi 12 utilisait une batterie de 4500 mAh, tandis que le Xiaomi 12 Pro pouvait compter sur 4600 mAh. Le XiaomI 12S Ultra était lui le plus endurant, avec une batterie de 4860 mAh. Il n’est pas impossible que la batterie augmente à 5000 mAh sur cette génération.

Bien que la capacité exacte des batteries soit pour l’instant inconnue, on sait déjà grâce à l’organisme de certification 3C que les Xiaomi 13 profiteront d’une recharge rapide filaire toujours plus rapide. Le Xiaomi 13 Pro devrait à nouveau être compatible avec une puissance de 120 W, tandis que le Xiaomi 13 pourrait toujours être limité à 67 W compte tenu de son petit format. Cependant, il est possible que Xiaomi décide de passer à une puissance de 200 W sur la version Pro. Le Xiaomi 13 Ultra devrait lui enfin atteindre les 120 W. La recharge rapide sans fil devrait être de 50 W sur tous les modèles, et la recharge rapide inversée sera également de la partie.

📸 L'appareil photo du Xiaomi 13

Depuis la sortie du Xiaomi Mi 10 Ultra en 2020, Xiaomi a véritablement mis l’accent sur la photo sur ses smartphones haut de gamme. Le fabricant chinois est récemment venu s’entourer de l’expert allemand Leica avec la sortie de ses Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, et les prochains Xiaomi 13 profiteront également tous de ce partenariat.

Le Xiaomi 13 classique devrait utiliser un capteur principal de 50 MP, et ce dernier serait toujours accompagné d’un capteur ultra grand-angle et d’un capteur macro. De son côté, le Pro devrait miser sur l’IMX989 de 50 MP du Xiaomi 12S Ultra, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 50 MP.

Enfin, le Xiaomi 13 Ultra promet comme chaque année d’être le plus intéressant en photo. On retrouvera toujours le capteur 50 MP Sony IMX989 géant d’un pouce, le plus grand du marché. Cette année, Xiaomi devrait enfin modifier les deux autres capteurs pour des caméras plus performantes. On pourrait retrouver un capteur ultra grand-angle de 50 MP IMX890, ainsi qu’un capteur périscope IMX758 de 50 MP offrant un zoom optique 5X. À noter que le capteur ultra grand-angle sera capable de capturer des clichés macro.

Tous les capteurs profitent des deux célèbres profils d'image Leica, les « Leica Authentic Look » et « Leica Vibrant Look », qui sont essentiellement des filtres qui viendront modifier les couleurs de vos clichés.

Le Xiaomi 13 sera lancé avec MIUI 14

Le Xiaomi 13 devrait être lancé avec Android 13 basé sur la nouvelle surcouche du fabricant chinois, MIUI 14. Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quels changements Xiaomi va apporter sur cette nouvelle version.