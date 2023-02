Les Xiaomi 13 seront les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7, une mise à jour arrive

Xiaomi a officiellement annoncé qu’une mise à jour va être déployée sur certains de ses smartphones haut de gamme pour activer la nouvelle norme Wi-Fi 7, qui offrira des débits toujours plus rapides.

Au lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro au mois de décembre dernier, Xiaomi avait annoncé que les smartphones ne prenaient en charge que la norme 802.11ax, c’est-à-dire le Wi-Fi 6E. Pourtant le Snapdragon 8 Gen 2 qui alimente le smartphone était théoriquement compatible avec la nouvelle norme 802.11be, le Wi-Fi 7.

L’absence du Wi-Fi 7 a également été beaucoup remarquée lors de la sortie des Galaxy S23 il y a quelques jours, qui ne sont eux aussi compatibles qu’avec la norme Wi-Fi 6E. Heureusement, Xiaomi vient de confirmer que les smartphones pourront bien supporter le Wi-Fi 7 a posteriori, et cela grâce à une mise à jour.

Xiaomi va déployer une mise à jour pour activer le Wi-Fi 7

Sur Weibo, Xiaomi a annoncé qu’il déploiera une mise à jour sur ses Xiaomi 13 ainsi que son Redmi K60 Pro pour activer le Wi-Fi 7. Pour rappel, le Wi-Fi 7 utilise des canaux de 320 MHz et offre des débits jusqu'à 2,4x plus rapides que le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 7 réduira davantage la latence pour prendre en charge le streaming vidéo 4K et 8K, les expériences AR/VR, et plus encore. On s’attend également à ce que le Wi-Fi 7 offre des débits théoriques d’au moins 30 Gb/s, voire 40 Gb/s.

Pour être connectés en Wi-Fi 7, les smartphones auront évidemment besoin d’un routeur compatible avec la nouvelle norme. Pour cela, Xiaomi va également mettre à jour son Xiaomi 10 Gigabit Router. Parmi les fonctionnalités les plus notables, notons des débits sans fil et filaires jusqu’à 10 Gb/s, 4 autres ports Ethernet 2.5G, 12 antennes ou encore un processeur A73 4 cœurs.

Évidemment, seule une poignée de routeurs seront compatibles Wi-Fi 7 au cours des prochains mois, il faudra donc faire attention au modèle que vous choisissez si vous voulez tenter l’expérience. Le Xiaomi 10 Gigabit Router n’est pour l’instant disponible qu’en Chine. En France, le meilleur routeur que propose Xiaomi est le Mi Router AX9000. Cependant, il est très peu probable que ce dernier soit mis à jour, faute de composants compatibles.