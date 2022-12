Xiaomi 13 et 13 Pro officiels : des smartphones haut de gamme qui feront de l’ombre aux Galaxy S23

Xiaomi vient de renouveler sa série phare de smartphones haut de gamme avec deux nouveaux modèles, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Ceux-ci proposent comme toujours un rapport qualité prix très intéressant.

Initialement prévu le 1er décembre dernier, Xiaomi avait dû reporter le lancement de ses 13 et 13 Pro à cause d’un deuil national. Après plusieurs jours d’attente, les smartphones sont enfin arrivés sur le marché chinois. Comme la génération précédente, les Xiaomi 13 et 13 Pro adoptent deux formats différents, ce qui sera parfait pour mettre à mal les Galaxy S23 de Samsung.

Le Xiaomi 13 a droit à un tout nouveau design

Le Xiaomi 13 n’est pas une simple nouvelle itération pour la série. Le smartphone profite cette année d’un tout nouveau design avec un cadre plat. L’écran de 6,36 pouces est cette fois-ci plat, et profite des bordures les plus fines du marché. Malgré son écran légèrement plus grand, il garde donc le même format que le modèle précédent. La dalle est signée Samsung, il s’agit d’un OLED E6 FHD+ 120 Hz avec jusqu’à 1900 nits de luminosité, un record pour un smartphone Android.

Le smartphone est évidemment propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et épaulé par de la mémoire vive LPDDR5X et du stockage UFS 4.0 de nouvelle génération. Le Xiaomi 13 est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une nouvelle technologie à anode silicium-oxygène. Selon Xiaomi, elle permettra au smartphone d’être plus endurant qu’un iPhone 14 Pro Max. De plus, elle est compatible avec la recharge rapide filaire 67 W, sans fil 50 W et inversée 10 W.

C’est surtout au niveau de la photo que le Xiaomi 13 se veut différent. On retrouve cette fois-ci un capteur principal IMX800 de 54 MP 1/1.49 f/1.8 HyperOIS qui sera limité à 50 MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP, ainsi que d’un téléobjectif de 10 MP avec OIS offrant un zoom optique 3.2X (jusqu’à 30X). Xiaomi abandonne ainsi le capteur macro, dont l’utilité était souvent remise en question. Les selfies sont assurés par un capteur frontal de 32 MP.

Depuis les Xiaomi 12S, la partie photo est surtout signée Leica, qui permet aux smartphones de profiter de ses lentilles et de ses modes photo Leica Authentic et Leica Vibrant. Il s’agit donc ici de la configuration photo la plus polyvalente depuis des années sur ce modèle. On peut également ajouter que le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et des haut-parleurs stéréo prennent en charge le Dolby Atmos.

Le Xiaomi 13 Pro veut devenir le nouveau roi de la photo

Durant sa conférence, Xiaomi a beaucoup insisté sur le fait que son nouveau Xiaomi 13 Pro pouvait s’apparenter à un modèle Ultra. En effet, ce dernier fait très peu de concessions. Comme son petit frère, le Xiaomi 13 Pro est également propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2, mais le reste du smartphone est différent.

On retrouve sur ce modèle un écran incurvé de 6,73 pouces. Signée Samsung, cette dalle OLED E6 1900 nits propose cette fois-ci une définition QHD+, ainsi que la technologie LTPO 3.0 qui lui permet de faire varier dynamiquement sa fréquence de 1 Hz à 120 Hz. Côté batterie, le smartphone profite d’un accumulateur plus grand de 4820 mAh, et celui-ci est compatible avec la recharge rapide filaire 120 W, sans fil 50 W et inversée 10 W.

Sur la photo, le smartphone voit grand. Il est équipé d’un capteur 50 MP Sony IMX989 géant de 1 pouce f/1.9. Il est accompagné d’un ultra grand-angle 50 MP JN1, ainsi que d’un téléobjectif JN1 de 50 MP offrant un zoom optique 3.2X. Cependant, contrairement à celui du Xiaomi 13, le téléobjectif du Xiaomi 13 Pro est capable de capturer des clichés macro grâce à un objectif flottant Leica, une technologie encore jamais vue sur le marché.

Prix et disponibilité

Au niveau des tarifs, Xiaomi a été contraint de revoir les prix à la hausse cette année. Le Xiaomi 13 dans sa version de base 8/128 Go coûte 3 999 CNY (545 euros) tandis que l'édition supérieure 12/512 Go coûte 4 999 yuans (681 euros). Les versions intermédiaires 8/256 Go et 12/256 Go sont respectivement à 4 299 et 4 599 yuans. De son côté, le modèle Pro est proposé à partir de 4999 yuans (681 euros) en 8/128 Go, et la version la plus chère coûte 6299 yuans avec 12/512 Go.

À noter que le Xiaomi 13 Pro a droit à un dos en céramique en différents coloris : blanc, noir, vert et une sorte de bleu clair, qui est une itération en cuir « nano-skin ». Contrairement au Pro, la version 13 se contente d'un verre standard au dos et se décline en noir, vert clair, gris et blanc. D'autres couleurs flashy sont également disponibles : rouge, jaune, vert et bleu, mais seule l'option bleu clair est en cuir, tout comme le Pro.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a officiellement annoncé sur les réseaux sociaux que les deux appareils arriveront bientôt chez nous. On peut espérer les voir à l’occasion du salon MWC 2022 de Barcelone à la fin du mois de février. On vous rappelle également qu’un Xiaomi 13 Ultra encore plus haut de gamme est également prévu, et ce dernier arrivera aussi en France autour du mois de mars ou avril 2023.

Malgré leur tarif un peu plus élevé en Chine, on espère que Xiaomi n’augmentera pas ses prix en Europe. Le fabricant chinois doit rester compétitif par rapport à ses concurrents, et augmenter les prix laisserait le champ libre à Samsung. De plus, concernant les coloris, nous ne devrions avoir droit qu’aux coloris de base chez nous, et non aux versions les plus flashy qui sont des éditions spéciales.