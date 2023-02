Les Xiaomi 13 et 13 Pro arrivent en Europe le 26 février 2023 avec un gros cadeau de précommande

Ça y est, on sait enfin précisément quand arriveront les deux récents smartphones haut de gamme du fabricant chinois : les Xiaomi 13 et 13 Pro. Rendez-vous la veille du MWC 2023, le 26 février prochain.

Le 12 décembre dernier, Xiaomi levait le voile sur deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Il faudra attendre plus de deux mois avant de voir les appareils arriver chez nous. On pensait à l’origine que Xiaomi les lancerait le premier jour du MWC 2023, mais la conférence aura finalement lieu la veille, le 26 février prochain.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi a officiellement confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. On peut donc attendre 2 smartphones à l’occasion de cette conférence : le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Malheureusement, ceux-ci ne seront pas accompagnés du modèle Ultra, qui devrait lui arriver chez nous plus tard, aux alentours du mois d’avril.

Xiaomi va offrir un gros cadeau pour les précommandes des Xiaomi 13

Après avoir dévoilé les tarifs assez salés des Xiaomi 13 et 13 Pro, le leaker @billbil-kun a récidivé en révélant cette fois-ci le bonus de précommande pour les deux smartphones. « Précommandez un Xiaomi 13 ou un Xiaomi 13 Pro et bénéficiez gratuitement d'un téléviseur Xiaomi TV P1E 43″ d'une valeur de 449€ », peut-on lire sur son tweet. Cependant, on peut souligner que ce modèle de téléviseur n’est pas tout récent, puisqu'il avait été commercialisé dès la fin de l'année 2021. Il est même actuellement disponible à seulement 329 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Pour compenser les prix en forte hausse, Xiaomi a donc vraisemblablement décidé d’offrir une télévision 4K de 43 pouces à tous ceux qui précommanderont un des deux smartphones. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quelle sera la durée de cette offre.

@billbil-kun avait annoncé que les Xiaomi 13 et 13 Pro seraient officiellement disponibles le 8 mars prochain, donc la période de précommande devrait s’étendre sur un peu plus d’une semaine jusqu’au 7 mars 2023.

Pour rappel, le Xiaomi 13 haut de gamme sera commercialisé avec 256 Go de stockage à 999 euros, tandis qu’il faudra débourser 1299 euros pour le Xiaomi 13 Pro avec 256 Go de stockage. C'est respectivement 100 euros et 200 euros de plus que les modèles précédents sortis l'année dernière.