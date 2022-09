Xiaomi 13 Pro : Android 13, MIUI 14, Snapdragon 8 Gen 2, une fuite dévoile tout

Le Xiaomi 13 Pro, la déclinaison haut de gamme du Xiaomi 13, se dévoile aujourd’hui dans une fuite. Il s’agit d’une photo volée qui nous montre le téléphone et qui donne beaucoup d’informations, comme son processeur, le tant attendu Snapdragon 8 Gen 2.

Les Xiaomi 13 devraient, si tout se passe bien, être dévoilés par la marque chinoise dans quelques semaines. Le site Xiaomiui affirme aujourd’hui avoir déniché un cliché du Xiaomi 13 Pro, la version la plus haut de gamme de la future série. Cette photo (en fin d'article) nous donne beaucoup d’infos intéressantes.

Premièrement, nous avons un aperçu du smartphone. Certes, l'image n’est pas très nette et pourrait être associée à n’importe quel produit s’il n’y avait pas les infos affichées à l’écran. On devine une dalle légèrement incurvée et nous avons le poinçon au sommet.

Le Xiaomi 13 Pro devrait être un monstre de puissance

C’est ce qu’il y a sur l’écran qui est intéressant. L’appareil est présenté sous le nom de code Nuwa, terme qui lui avait déjà été associé par le passé. On remarque la présence d’Android 13 sur le terminal. On rappelle qu’il s’agit là de la prochaine version de l’OS qui devrait être introduite sur le marché via les Pixel 7 début octobre. Bien entendu, la surcouche de Xiaomi, ici MUI 14, est bien présente.

On constate que le terminal possède 12 Go de RAM, mais aussi et surtout un processeur du nom de Huala. Il s’agit encore d’un nom de code, cette fois associé au futur Snapdragon 8 Gen 2, successeur du Gen 1 et pensé pour être le futur SoC le plus puissant du marché. Xiaomi a pour habitude d’être le premier constructeur à se servir des nouveaux SoC Qualcomm et 2022 ne fera pas exception à la règle, semble-t-il.

Si le calendrier habituel est respecté, ces téléphones devraient être annoncés pour la Chine dans un premier temps avant d’arriver en France plusieurs mois plus tard, au début de l’année 2023. On parle d’une keynote de Xiaomi prévue pour le mois de novembre, soit un mois plus tôt que d’habitude. Bien évidemment, nous vous tiendrons informé des annonces.

Source : Xiaomiui