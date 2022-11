Xiaomi 13 : lancement le 1er décembre 2022 avec un écran aux bordures les plus fines au monde

C’est officiel, Xiaomi va dévoiler d’ici seulement quelques jours ses nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro. Juste avant le lancement, comme il a l’habitude de le faire, le fabricant chinois a déjà dévoilé le design de son modèle le plus abordable.

Il y a quelques semaines, le célèbre leaker OnLeaks levait le voile sur le design du Xiaomi 13, le prochain smartphone haut de gamme du fabricant chinois. Comme la génération précédente, ce dernier adoptera un petit format, mais changera complètement de design. En effet, plutôt que d’avoir un écran incurvé, le Xiaomi 13 miserait cette fois-ci sur un écran plat.

Ce n’est pas la seule particularité de la dalle, puisqu’il semble que Xiaomi a fourni des efforts considérables au niveau des bordures de l’écran. Celles-ci sont désormais très fines, mais surtout presque identiques de tous les côtés. Ces changements au niveau du design étaient attendus depuis plusieurs années déjà, et Xiaomi vient de confirmer la bonne nouvelle.

Le Xiaomi 13 aura bien un écran plat

Sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi a partagé les premières images du Xiaomi 13, qui confirment bien que le smartphone sera doté d’un écran plat, et non d’un écran incurvé comme c’était le cas de la génération précédente. Le fabricant chinois annonce qu’il a investi énormément en recherche et développement pour adapter l’écran à son nouveau smartphone haut de gamme.

On rappelle qu’il s’agirait d’un écran OLED FHD+ ou 1,5K signé Samsung, d'une taille de 6,36 pouces. Il utiliserait la technologie E6, qui promet d’être toujours plus économe en énergie que les générations précédentes. Combinée avec le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le Xiaomi 13 promet donc d’être beaucoup plus endurant que les générations précédentes. Des représentants de Xiaomi ont d’ailleurs déjà promis que les Xiaomi 13 seront les smartphones les plus autonomes jamais fabriqués par le fabricant chinois.

Pour en revenir au design de l’écran, on remarque un poinçon au centre, Xiaomi ayant décidé d’abandonner le positionnement dans les coins depuis le Xiaomi 12 de l’année dernière. Pour l’instant, nous ne savons d’ailleurs pas vraiment si Xiaomi a enfin amélioré sa caméra frontale, et si celle-ci sera par exemple ou non capable de capturer des vidéos en 4K.

Xiaomi veut offrir le meilleur écran du marché sur ses smartphones

Comme l’annonce Xiaomi, le Xiaomi 13 offrira des bordures de seulement 1,61 mm d’épaisseur, mais un menton légèrement plus long. Pour rappel, il s’agit de la partie inférieure de l’écran, et celle-ci mesurera 1,81 mm. La différence est donc bien trop faible pour être vraiment remarquée à l’œil nu. Au total, le smartphone mesurera 71,5 mm de largeur, ce qui est très court pour un smartphone aux bordures plates.

Comme l’iPhone 14 Pro ou encore le Nothing Phone (1), le Xiaomi 13 offre donc des bordures presque identiques, et celles-ci sont les plus étroites du marché. Cela permettra aux utilisateurs de profiter d’une expérience sans précédent, puisque la dalle occupe désormais presque toute la face avant. Xiaomi annonce un ratio écran/corps de 93,3%, un record. Le Samsung Galaxy S22, qui était également connu pour ses bordures très fines, proposait lui des bords un peu plus épais de 1,95 mm.

Bien que les caractéristiques exactes de l’écran soient encore inconnues, le leaker Ice Universe annonce que les Xiaomi 13 et 13 Pro sont équipés des meilleurs écrans du marché à l’heure actuelle. Ces derniers seront d’ailleurs plus lumineux que celui du Samsung Galaxy S22 Ultra, qui, on le rappelle, pouvait atteindre 1750 nits de luminosité en pic.

Tous les Xiaomi 13 seront certifiés IP68

En plus de l'écran, Xiaomi a également dévoilé que tous les Xiaomi 13 seront certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Nous devrons quoi qu’il en soit bientôt en savoir davantage au sujet des Xiaomi 13, puisque les deux smartphones devraient être officiellement dévoilés lors d’une conférence le 1er décembre prochain aux côtés de la nouvelle surcouche MIUI 14. La présentation aura lieu en Chine à 12 heures, heure française, et sera également l’occasion de retrouver également une nouvelle montre Xiaomi Watch S2, ainsi que des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4.