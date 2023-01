Xiaomi 13 et 13 Pro : les prix officiels en euros sont là, la facture s’annonce salée !

Le leaker réputé @billbil-kun vient tout juste de dévoiler les prix officiels des Xiaomi 13 et 13 Pro pour le marché français. Et autant dire qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise surprise. En effet, le constructeur augmente drastiquement ses prix en 2023.

Comme vous le savez peut-être, le lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro est attendu pour la fin février. Le constructeur chinois a d'ores et déjà confirmé sa présence au MWC 2023, qui se tiendra à Barcelone entre le 27 février et le 2 mars. On se doute qu'il profitera de l'occasion pour officialiser la chose.

En attendant, les bruits de couloirs et révélations anticipées à leur sujet continuent sur la toile. Et justement, le leaker réputé @billbil-kun, à qui l'on doit également la publication des prix exacts des Galaxy S23, vient tout juste de dévoiler les tarifs officiels des Xiaomi 13 et 13 Pro sur le marché français.

Tout comme Samsung, Xiaomi a décidé de céder aux sirènes de l'augmentation des prix pour ses prochains flagships. Ainsi et si l'on en croit l'insider français, il faudra débourser les sommes suivantes :

Xiaomi 13 256 Go en noir/vert/blanc : 999 €

Xiaomi 13 Pro 256 Go en noir/blanc : 1299 €

PRICE REVEAL PREMIERE Refs. and Official Pricing for Xiaomi 13 and 13 Pro in France 🇫🇷 🔹Xiaomi 13 256GB Black/Green/White: 999€

🔹Xiaomi 13 Pro 256GB Black/White: 1299€ ⌛️Available from March 8th, 2023

Preorder period: TBD – March 7th, 2023 pic.twitter.com/fcNcqYYs3r — billbil-kun (@billbil_kun) January 31, 2023

Xiaomi va faire exploser les prix de ses smartphones en 2023

Par ailleurs, l'informateur révèle également la date de lancement des deux appareils. Ils seraient disponibles sur le marché hexagonal dès le 8 mars 2023, avec une période de précommande qui débuterait dès le lancement (la date reste donc à préciser) et prendrait fin au 7 mars 2023.

A titre comparatif, le Xiaomi 12 256 G0 était proposé en France à 899 €, soit 100 € de moins. Quant au Xiaomi 12 Pro 256 Go, il était affiché à 1099 €. Pour obtenir le Xiaomi 13 Pro, il faudra donc débourser 200 € supplémentaires cette année. Rappelons par ailleurs que le Xiaomi 13 Ultra ne sera pas présent au lancement des 13 et 13 Pro.

En effet, le nec plus ultra de cette génération serait attendu pour le mois d'avril 2023, si l'on en croit les récentes déclarations des insiders réputés Ice Universe et Digital Chat Station. Mais maintenant que nous connaissons les prix des Xiaomi 13 et 13 Pro, on peut facilement tabler sur une facture à 1499 € pour le Xiaomi 13 Ultra ! On serait donc à un prix se rapprochant sensiblement de celui du Galaxy S23 Ultra, qui pour rappel, serait proposé dans sa version 8/256 à partir de 1419 € (1599 € en version 12/512 Go et 1839 € en version 12/1 To).