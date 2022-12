Xiaomi 13 et 13 Pro : voici des images détaillées des smartphones dans plusieurs coloris

Plus que quelques jours avant le lancement officiel des Xiaomi 13 et 13 Pro. Le fabricant en a donc profité pour dévoiler des photos détaillées de chacun de ses smartphones, et cela dans plusieurs coloris.

Cela fait maintenant quelques semaines que l’on connait le design des Xiaomi 13 et 13 Pro. Cependant, nous n’avions jusqu’à présent pas vu beaucoup d’images officielles des smartphones. Juste avant le lancement, prévu le 11 décembre prochain, le PDG Lei Jun a donc décidé de publier sur son le réseau social chinois Weibo des dizaines d’images des Xiaomi 13 et 13 Pro.

Xiaomi a tout d’abord de nouveau confirmé le design des appareils. Le Xiaomi 13 offre cette fois-ci un écran plat, et celui-ci a la particularité de proposer les bordures les plus fines du marché avec seulement 1,61 mm d’épaisseur. De son côté, le Xiaomi 13 Pro a toujours droit à un écran incurvé, mais cette fois-ci le smartphone mise sur des bordures plates. On vous rappelle d’ailleurs que l’on sait tout des caractéristiques techniques des deux appareils.

Xiaomi dévoile les coloris et les matériaux des Xiaomi 13

Les nouvelles images des Xiaomi 13 et 13 Pro viennent également nous donner un aperçu de certains des coloris des smartphones, mais également des matériaux utilisés. Tout d’abord, on retrouve le Xiaomi 13 Pro en vert (Wilderness Green). Lei Jun annonce que le smartphone utilise une céramique émaillée ainsi qu’une technologie « céramique nano-microcristalline ». On ne connait pas exactement les particularités de ce nouveau matériau, mais comme d’habitude, on imagine qu’il est toujours plus résistant et agréable au toucher.

De son côté, le Xiaomi 13 est présenté en images en deux coloris : blanc (White Édition) et bleu (Faraway Mountain Blue). Le premier semble miser sur un dos assez classique en verre, mais ce n’est pas le cas de la version bleue.

En effet, Xiaomi annonce utiliser une nouvelle technologie « nanocuir », résistante à l’usure et à la saleté. Pour illustrer ses propos, Xiaomi a dévoilé une vidéo dans laquelle on voit une personne asperger le smartphone avec de la peinture sous forme liquide et en bombe. Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer le smartphone sans qu’aucune trace ne soit visible.