Le Xiaomi 13 Ultra se dévoile, il va devenir le nouveau roi de la photo sur les smartphones

Alors qu’il faudra encore patienter de nombreuses semaines avant de voir le Xiaomi 13 Ultra arriver sur le marché, on en sait déjà un peu plus sur la configuration photo du meilleur smartphone du fabricant chinois.

Xiaomi a véritablement secoué le marché des smartphones il y a quelques semaines en dévoilant ses nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi 13 et 13 Pro, mais ces derniers n’avaient été accompagnés d’aucun modèle Ultra. Comme à son habitude, le fabricant chinois présentera ce dernier un peu plus tard, mais on en sait déjà plus à son sujet.

Sur Twitter, le célèbre leaker Ice Universe a déjà dévoilé à quoi nous pouvons nous attendre pour la partie photo du Xiaomi 13 Ultra. Ce dernier sera sans surprise conçu en partenariat avec Leica, comme le Xiaomi 12S Ultra avant lui, mais le nouveau modèle promet d’utiliser des capteurs de nouvelle génération.

Le Xiaomi 13 Ultra a droit à 4 capteurs photo de 50 MP

À la surprise générale, le Xiaomi 13 Ultra va bénéficier d’une configuration photo étonnante avec 4 caméras de 50 MP chacune. On retrouve tout d’abord le gigantesque IMX989 de 1 pouce, lancé sur le Xiaomi 12S Ultra l’année dernière. Il est depuis arrivé sur le Xiaomi 13 Pro, le Vivo X90 Pro+ et équipera bientôt le OPPO Find X6 Pro.

Cependant, cet IMX989 du Xiaomi 13 Ultra aurait un avantage de taille sur les autres. Il offrirait une ouverture variable, qui lui permettra d’être encore plus polyvalent. Xiaomi utilisera également une disposition 2G (glass) + 6P (plastic) pour les lentilles, une première sur le marché des smartphones. Cela devrait lui permettre de recueillir plus de lumière que ses concurrents.

Le capteur principal sera accompagné par trois nouvelles caméras IMX858, dont les spécifications exactes sont encore inconnues. Ces dernières serviront d’ultra grand-angle (0.6x), de téléobjectif (3x) ainsi que de périscope (5x). On espère que le téléobjectif sera également équipé d’un objectif flottant Leica pour lui permettre de capturer des clichés macro, comme nous avions pu voir sur le Xiaomi 13 Pro.

Le Xiaomi 13 Ultra promet donc d’offrir la configuration photo la plus polyvalente de 2023, sans pour autant utiliser les capteurs les plus grands. Ce privilège reviendra à l’OPPO Find X6 Pro, qui sera lui équipé de trois énormes capteurs.