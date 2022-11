Xiaomi 13 et 13 Pro : de nouveaux rendus nous donnent un meilleur aperçu du design des smartphones

Dans quelques jours, Xiaomi va lever le voile sur deux nouveaux smartphones : le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Les deux appareils profitent de grands changements par rapport à la génération précédente, notamment en ce qui concerne leur design.

Il y a quelques semaines, nous découvrions à quoi allait ressembler le Xiaomi 13 Pro au travers de rendus réalisés par @That_Kartikey et l’artiste @SPinfo_blog. Ces derniers ont dévoilé que le smartphone allait profiter d’un design assez différent de celui du Xiaomi 12 Pro de l’année précédente, puisqu’il aura droit à un nouveau module photo carré.

Ce dernier abritera trois capteurs de 50 MP, dont notamment un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce, le même que celui du récent Xiaomi 12S Ultra. On sait également que l’écran sera incurvé, et profitera de bordures plus fines que les générations précédentes. OnLeaks vient de dévoiler de nouveaux détails au sujet de l’écran du Xiaomi 13 Pro au travers de rendus, dont notamment sa taille exacte.

Le Xiaomi 13 Pro aura un écran plus petit que le Xiaomi 12 Pro

Alors que les premiers rendus du Xiaomi 13 Pro n’avaient pas dévoilé l’écran du smartphone, le leaker OnLeaks vient comme à son habitude de lever le voile sur l’ensemble du design de l’appareil, juste avant son lancement prévu à la fin du mois de novembre.

Désormais, on sait que l’écran du Xiaomi 13 Pro mesurera 6,65 pouces, contre 6,73 pouces pour celui du Xiaomi 12 Pro. Le nouveau modèle devrait donc être légèrement plus petit que la version précédente, ce qui plaira à ceux qui trouvent que les smartphones deviennent de plus en plus grands.

OnLeaks affirme que le Xiaomi 13 Pro mesurera 163,0 x 74,6 x 8,8 mm, contre 163,6 x 74,6 x 8,2 mm pour le Xiaomi 12 Pro. Le Xiaomi 13 Pro est donc effectivement moins long, mais surtout beaucoup plus épais que son prédécesseur. En cause, l’arrivée du capteur IMX989 de 1 pouce, et probablement l’adoption d’une batterie avec une plus grande capacité.

Le Xiaomi 12 Pro ne profitait que d’une batterie de 4600 mAh, ce qui était juste pour un smartphone grand format. Le Xiaomi 13 Pro devrait lui être équipé d’une batterie avec une capacité comprise entre 4800 et 5000 mAh, et cette dernière sera toujours compatible avec la recharge rapide 120 W. Enfin, précisons que bien ce cela ne soit pas précisé sur les rendus de OnLeaks, le Xiaomi 13 Pro profitera toujours d’un partenariat avec Leica en photo, comme c’était le cas avec les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra.

L'écran du Xiaomi 13 devient plat, et légèrement plus grand

De son côté, le Xiaomi 13 aura droit à un design presque entièrement différent, mais avec un écran de seulement 6.36 pouces. C'est plus que les 6.28 pouces du Xiaomi 12 précédent. Les rendus dévoilés par OnLeaks nous montrent un smartphone à l'écran plat avec toujours trois capteurs au dos placés dans un module photo carré.

Cet écran plat est assez particulier, puisque comme sur les iPhone 14 ou encore sur le Nothing Phone (1), ce dernier permet enfin de profiter de bordures uniformes de tous les côtés. Selon OnLeaks, le Xiaomi 13 va mesurer 152.8 x 71.5 x 8.3 mm, contre 152,7 x 69,9 x 8,2 mm pour le Xiaomi 12. La longeur est donc similaire, tandis que l'écran s'allonge en largeur à cause de l'absence de bords incurvés. De son côté, l'épaisseur est légèrement revue à la hausse, notamment à cause de l'adoption d'un capteur photo principal de 50 MP un peu plus grand par rapport à l'IMX766 précédent.

On peut également noter des bordures plates en aluminium pour le cadre de l'appareil, à l'image des iPhone. En ce qui concerne les coloris, les Xiaomi 13 et 13 Pro nous sont ici présentés en blanc et en noir, mais on sait déjà que Xiaomi prépare une version en cuir en rose ainsi qu'en vert pour le modèle Pro. Ce dernier va d'ailleurs profiter de configurations avec jusqu'à 16 Go de RAM, une première sur ce modèle.