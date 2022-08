Xiaomi 13 : son écran plus grand vous rappellera le Galaxy S22

La prochaine génération de smartphones haut de gamme Xiaomi 13 se dévoile petit à petit, et nous en savons désormais davantage au sujet de l’écran du modèle le moins cher. Il devrait être légèrement plus grand, sans pour autant augmenter la taille du smartphone.

Digital Chat Station a dévoilé sur sa page Weibo les premiers détails du Xiaomi 13, le prochain smartphone haut de gamme du fabricant chinois. Avec sa série Xiaomi 12 de 2021, le fabricant avait modifié sa stratégie en lançant des modèles avec différentes tailles d’écrans, et il devrait en être de même sur les versions de 2022.

Pour rappel, le Xiaomi 12 est équipé d’un écran AMOLED incurvé de seulement 6,28 pouces, tandis que le modèle Pro offre une dalle AMOLED incurvée de 6,73 pouces. D’après Digital Chat Station, le futur Xiaomi 13 aura droit à un écran légèrement plus grand de 6,36 pouces. Il s’agira d’un écran 2,5D avec une définition FHD+. Cette année, le Xiaomi 13 aurait donc un écran plat, mais il devrait demeurer incurvé sur les modèles les plus onéreux.

L’écran du Xiaomi 13 promet d’éliminer les bordures

Dans sa publication, Digital Chat Station précise surtout que l’écran du Xiaomi 13 devrait supprimer toutes les bordures, dont notamment le menton de l’appareil. Cela corrobore donc un récent rapport du leaker Ice Universe, qui indiquait également que Xiaomi allait uniformiser les bordures de son prochain smartphone.

Pour cela, le Xiaomi 13 utilisera un écran flexible qui sera plié vers l’arrière à sa base, comme le font déjà d’autres fabricants tels qu’Apple sur ses iPhone, ou encore Nothing sur son Phone (1). Les bordures autour de l’écran du Xiaomi 13 devraient donc être beaucoup plus fines que sur les générations précédentes, à l’image de ce que propose également Samsung sur ses Galaxy S22 et S22+ (mais pas sur le Galaxy S22 Ultra).

Enfin, on apprend que le smartphone continuera toujours d’utiliser une caméra frontale placée dans un poinçon au centre de l’écran, comme le Xiaomi 12 avant lui. On devrait bientôt en apprendre davantage au sujet du Xiaomi 13, le smartphone étant attendu dès le mois de novembre en Chine. Xiaomi aurait près d’un mois d’avance sur son calendrier habituel, notamment grâce au Snapdragon 8 Gen 2 qui a également vu sa date de lancement être avancée à mi-novembre.

Source : Digital Chat Station