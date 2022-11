Xiaomi 13 : un changement de nom et une bien meilleure autonomie seraient prévus

Xiaomi va lancer d’ici quelques jours une nouvelle série de smartphones haut de gamme, que l’on appelait jusqu’à présent Xiaomi 13. Cependant, juste avant la présentation, le fabricant chinois laisse planer le doute sur le nom de la nouvelle série.

Sur les réseaux sociaux, Xiaomi a officiellement confirmé l’arrivée d’une nouvelle série de smartphones haut de gamme au cours des prochains jours. Les appareils seront équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm a présenté hier soir, et devraient apporter d’autres nouveautés intéressantes telles que des designs presque entièrement revus.

Alors qu’on s’attendait à ce que les smartphones s’appellent Xiaomi 13, puisque la génération actuelle était nommée Xiaomi 12, le fabricant chinois a finalement évité de donner une quelconque indication sur le nom de la série. Les années précédentes, Xiaomi n’avait jusqu’à présent jamais caché le nom des smartphones après la présentation des nouvelles puces Snapdragon, ce qui pourrait indiquer qu’un changement de nom se profile à l’horizon.

Le Xiaomi 13 pourrait devenir le Xiaomi 20

Dans sa communication, Xiaomi ne fait référence qu’à de « nouveaux produits phares » quand il évoque ses prochains smartphones haut de gamme. Plusieurs internautes ont donc suggéré que cette nouvelle série pourrait sauter le numéro 13, qui porte malheur pour certaines personnes, et passer directement au numéro 14. Cela rendrait les smartphones Xiaomi cohérents avec la surcouche du fabricant, puisque MIUI va également passer à la version 14.

Cependant, d’autres internautes pensent que Xiaomi va directement passer à la dizaine supérieure, en nommant ses smartphones Xiaomi 20. La dernière fois que nous avions vu un fabricant faire cela, c’était Samsung avec ses Galaxy S20. Nous devrions quoi qu’il en soit bientôt en savoir davantage à ce sujet, puisque Xiaomi devrait annoncer la date du lancement officiel d’ici les prochains jours.

En amont de la présentation, le fabricant chinois a tout de même déjà annoncé à quoi on pouvait s’attendre. Selon lui, grâce à la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, les prochains smartphones haut de gamme seront les plus endurants de son histoire. Ils devraient ainsi corriger les problèmes d’autonomie rencontrés par les Xiaomi 12 à cause de la puce Snapdragon 8 Gen 1.