MIUI 14 : Xiaomi pourrait enfin supprimer toutes les publicités sur ses smartphones

Comme chez Samsung et d’autres fabricants de smartphones, Xiaomi utilise des publicités dans sa surcouche, ce qui lui permet d’augmenter ses bénéfices et ainsi réduire le prix de ses appareils. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Cela fait maintenant plusieurs années que Xiaomi a introduit des publicités dans sa surcouche maison MIUI. Celles-ci apparaissent dans certaines applications telles que Mi Browser ou encore Mi Video, mais ne semblent pas toucher l’intégralité des utilisateurs. En effet, il semblerait que certains marchés soient plus impactés par les publicités, dont notamment l’Inde, et que ces annonces soient particulièrement visibles sur les appareils abordables.

Il est évidemment possible de désactiver tous ces contenus indésirables, mais tous les utilisateurs ne sont pas au courant. Xiaomi a bien tenté de simplifier la procédure en ajoutant des options sous MIUI 13, mais devrait bientôt adopter un changement radical concernant cette politique. En effet, un rapport indique que MIUI 14 pourrait mettre fin aux publicités sur les smartphones du fabricant chinois.

MIUI 14 signerait la fin des publicités chez Xiaomi

D’après un rapport de MyDrivers, la prochaine mise à jour MIUI 14 pourrait bien ne contenir aucune publicité. Le fabricant chinois souhaiterait rendre ses appareils attractifs pour ceux qui n’auraient pas envisagé un achat dans le passé.

Le rapport ajoute que MIUI 14 mettra aussi l’accent sur l’élimination des bloatwares, les logiciels préinstallés. Ceux-ci devraient presque totalement disparaitre, mais Xiaomi avait déjà fait des efforts considérables sur MIUI 13. Pour rappel, en Chine, Xiaomi avait réalisé l’exploit de lancer ses Xiaomi 12 avec moins d’applications préinstallées que sur les iPhone ou encore que sur les téléphones Samsung. Seules 7 applications étaient incluses, dont notamment Téléphone, Caméra ou encore la Galerie.

En plus de ces deux changements majeurs, on s’attend à ce que MIUI 14 apporte un mode grand dossier pour faciliter l'interaction entre un appareil portable et un écran de bureau, et de nombreuses mises à niveau des utilitaires tels que l'horloge, l'application météo et l'outil de calendrier. On en saura bientôt plus à son sujet, puisque Xiaomi devrait lancer sa nouvelle surcouche dès la fin du mois de novembre en compagnie de ses Xiaomi 13 haut de gamme.

