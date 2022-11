Xiaomi 13 : la Chine est en deuil, la sortie des Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra est repoussée

Xiaomi a annoncé la report du lancement des très attendus Xiaomi 13. Les nouveaux smartphones haut de gamme de la compagnie devaient être présentés au public chinois 1e 1er décembre 2022.

Alors que tout le monde attendait la sortie des smartphones haut de gamme de Xiaomi, les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra, pour le 1er décembre, la compagnie chinoise a annoncé sur Twitter que leur lancement est reporté sine die. Le constructeur n’a pas avancé d’explication pour ce délai.

« Chers utilisateurs et amis, nous sommes désolés de vous informer que le lancement de la gamme Mi13 sera repoussé. Nous vous informerons de la nouvelle date de commercialisation dès qu’elle sera confirmée. Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre soutien. Signé, le groupe Xiaomi ». L’annonce est faite sur Twitter, et de la manière la plus succincte possible. Les fans de la marque chinoise et de ses smartphones au rapport qualité/prix sans équivalent devront donc patienter encore un peu avant de pouvoir mettre la main sur les flagships de la marque.

Les Xiaomi 13 ne seront pas officialisés le 1er décembre, aucune nouvelle date n’a été annoncée

Xiaomi aurait-il rencontré un problème technique de dernière minute ? C’est fort peu probable, tant la date de commercialisation prévue était proche. En effet, la compagnie devait les officialiser dès demain. Une vidéo de prise en main a déjà fait surface sur les réseaux avant leur lancement, et s’il y avait un problème de production ou même de conception, les ingénieurs s’en seraient rendu compte bien avant. Sans autre explication de la compagnie, on ne peut que supposer que ce report impromptu est dû à la mort de l’ancien président chinois Jiang Zemin. Ce dernier s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 96 ans des suites d’une longue maladie. Il a dirigé l’Empire du Milieu de 1993 à 2003.

Combien de temps durera la période de deuil du peuple chinois ? Il est impossible de le dire pour l’instant. La sortie des nouveaux appareils haut de gamme de Xiaomi a une importance stratégique pour la compagnie. Gageons donc qu’elle se hâtera de présenter sa nouvelle gamme dans les plus brefs délais. Rappelons que les Xiaomi 13 seront propulsés par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2. Ils ne devraient être disponibles en Europe qu’après leur présentation au MWC 2023 de Barcelone qui débute le 27 février. Autant d’informations qu’il convient plus que jamais de prendre au conditionnel.