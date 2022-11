Le Xiaomi 13 va bien changer de nom et passer directement au numéro 14

Alors qu’on pouvait logiquement s’attendre à voir arriver des Xiaomi 13 et 13 Pro d’ici le début du mois de novembre, tout porte à croire que le fabricant chinois va finalement sauter le numéro 13 et passer directement au Xiaomi 14.

Il y a quelques jours, Xiaomi avait déjà laissé planer le doute sur le nom final de sa prochaine série de smartphones haut de gamme. Après la conférence de Qualcomm dédiée à la puce Snapdragon 8 Gen 2, le fabricant chinois avait évité de nommer son prochain smartphone. Plutôt que d’évoquer un Xiaomi 13, la marque n’a fait référence qu’à de « nouveaux produits phares ».

Pourtant, Xiaomi avait pris l’habitude de toujours lever le voile sur la dénomination de sa nouvelle série à ce moment-là. Plusieurs internautes s’étaient alors demandé si un changement de nom pourrait se profiler à l’horizon, et c’est vraisemblablement bien ce qui va se produire. Sur le réseau social chinois Weibo, plusieurs images sont venues renforcer cette hypothèse.

Le Xiaomi 13 va finalement s’appeler Xiaomi 14

Sur Weibo, un internaute a publié une image d’un carton rempli de boites de smartphones de Xiaomi. Parmi elles, on remarque surtout la boite de ce qui semble être le prochain appareil haut de gamme du fabricant, le « Xiaomi 14 ». Le packaging dispose également d’un logo de Leica, le partenaire de Xiaomi en photo depuis la sortie des Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Une image d’un menu système est également apparue, sur laquelle on peut voir que le smartphone va disposer de 12 Go de RAM, et d’Android 13.

La raison exacte d’un changement de nom est pour l’instant inconnue, mais on imagine que Xiaomi a probablement juste voulu aligner la dénomination de ses smartphones à celles de sa surcouche, qui va bientôt passer à la version 14. Cela ne semble en rien lié à la réputation du nombre 14 en occident. Xiaomi ne s'était pas gêné pour sortir des smartphones avec le numéro 4, qui symbolise la malchance en Chine à cause de sa prononciation similaire au mot “mort”.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons bientôt davantage à propos des Xiaomi 14, puisque le fabricant chinois aurait prévu de dévoiler MIUI 14 dès le 1er décembre prochain. Comme à son habitude, le lancement des nouveaux smartphones devrait intervenir à la même date en Chine, puis quelques semaines plus tard chez nous en France.