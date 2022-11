Xiaomi 13 : les smartphones haut de gamme déjà pris en main en vidéo avant leur lancement

La veille du lancement officiel des Xiaomi 13 et 13 Pro, les appareils ne réservent déjà plus beaucoup de surprises. Le modèle Pro a déjà fait l’objet d’une prise en main en vidéo, qui donne le meilleur aperçu du smartphone à ce jour.

Alors que les Xiaomi 13 et 13 Pro seront présentés dès demain en Chine à 12h, heure française, les smartphones sont déjà apparus à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur Weibo, un internaute n’hésite pas à dévoiler une prise en main du modèle le plus grand, le Xiaomi 13 Pro.

La vidéo confirme ce que nous avions appris ces derniers jours. Le smartphone utilise bien un écran incurvé, mais contrairement à la plupart des appareils de ce type sur le marché, ses bordures sont plates. La caméra selfie est toujours placée au centre de l’écran, et ce dernier s’annonce beaucoup plus lumineux que les autres smartphones Android du marché.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro auront un téléobjectif

Après avoir dévoilé les caractéristiques techniques de l’écran du Xiaomi 13, mais également l’autonomie que nous pouvions attendre des smartphones, Xiaomi en dévoile désormais plus au sujet de la partie photo. Plus tôt ce mois-ci, nous vous disions que le Xiaomi 13 disposerait d’un téléobjectif, abandonnant ainsi le capteur macro, et cela a désormais été confirmé par le fabricant.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a dévoilé que toute la série 13 sera équipée d’un téléobjectif Leica de 75 mm. Ce dernier offrira un zoom optique 3,26X, et numérique jusqu’à 70X. C’est donc bien plus que la plupart des smartphones de cette catégorie.

On apprend également que le téléobjectif devrait profiter d’une ouverture très large de f/2.0, et le capteur du Xiaomi 13 Pro serait même doté d’un système de stabilisation optique. Xiaomi n’a pas dévoilé de quel capteur il s’agissait, mais le Xiaomi 13 Pro devrait utiliser un capteur Samsung JN1 de 50 MP. Le fabricant a profité de ces annonces pour partager quelques clichés capturés avec les Xiaomi 13 et 13 Pro, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les smartphones promettent d’être des champions de la photo.