Xiaomi 13 : le smartphone aura enfin droit à un téléobjectif, adieu le capteur photo macro !

Xiaomi va dévoiler d’ici quelques jours ses nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro, et on en sait déjà un peu plus au sujet de la partie photo du modèle classique. Le Xiaomi 13 devrait enfin abandonner le capteur macro des générations précédentes.

Depuis quelques générations, Xiaomi ne permet pas à tous ses smartphones phares de proposer une configuration photo que l’on pourrait considérer comme polyvalente. En effet, que ce soit sur le Xiaomi Mi 11 ou sur le Xiaomi 12, on retrouvait toujours un capteur macro de 5 MP, que beaucoup considèrent aujourd’hui comme « inutile ».

Heureusement, Xiaomi devrait bien prendre une autre direction avec son prochain Xiaomi 13, en l’équipant d’un capteur téléobjectif, jusqu’à présent réservé aux modèles Pro. D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le plus petit modèle de la série devrait enfin avoir les armes nécessaires pour affronter le célèbre Galaxy S23 en photo, qui propose lui un téléobjectif depuis maintenant déjà plusieurs générations.

Le Xiaomi 13 va abandonner le capteur macro

En plus de son capteur principal de 50 MP ainsi que son capteur ultra grand-angle, le prochain Xiaomi 13 devrait donc enfin être équipé d’un téléobjectif. Si l’on en croit Digital Chat Station, ce dernier devrait directement rivaliser avec le Galaxy S23. On s’attend donc à ce qu’il offre un zoom optique 3X. Pour rappel, le Galaxy S23 misera sur un capteur principal de ISOCELL GN5 de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

Si le design des Xiaomi 13 et 13 pro est déjà connu, les références exactes de tous les capteurs sont pour l’instant encore inconnues. Depuis quelques années, Xiaomi semble faire un excellent travail pour contenir certaines fuites, contrairement à certains de ses concurrents.

Quoi qu’il en soit, on sait que les Xiaomi 13 et 13 Pro feront partie des premiers smartphones être propulsés par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. De plus, alors que l’écran du Xiaomi 13 mesurait seulement 6,28 pouces, celui du Xiaomi 13 devrait avoir une diagonale plus grande de 6,36 pouces. Il devrait utiliser la nouvelle définition 1,5K (2712 x 1220 pixels) inaugurée sur les récents Xiaomi 12T et 12T Pro.