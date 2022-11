MIUI 14 : découvrez en avant-première les nouveautés de l’interface Android de Xiaomi

MIUI 14, la prochaine version de la surcouche basée sur Android de Xiaomi, devait débarquer ce 1er décembre 2022. Finalement, le lancement de l'interface du constructeur a été repoussé. Mais on peut toutefois se consoler grâce au patchlog complet qui vient de fuiter sur la toile. L'occasion pour nous de découvrir toutes les nouveautés apportées par cette version.

Comme vous le savez peut-être, il était attendu que les Xiaomi 13 et 13 Pro débarquent ce jeudi 1er décembre 2022. En toute logique, le constructeur devait également présenter MIUI 14, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 13.

Mais finalement, la marque chinoise a annoncé ce mercredi le report à une date indéterminée du lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro. Pour l'instant, Xiaomi n'a pas dévoilé les raisons précises de ce décalage, même si plusieurs spécialistes évoquent comme cause principale la mort de l'ancien président chinois Jiang Zemin.

Malgré tout, l'utilisateur Kacper Skrzypek a décidé d'occuper la scène médiatique à la place du fabricant en dévoilant sur Twitter le patchlog complet de MIUI 14. L'occasion pour les fans de la marque de découvrir en avant-première les nouveautés apportées sur ce version.

MIUI 14 : voici la liste des nouveautés sur la surcouche de Xiaomi

Tout d'abord, on apprend que MIUI 14 occupera moins d'espace de stockage sur votre appareil (-23% par rapport à MIUI 13) et qu'il profitera d'une architecture système améliorée. Grâce à elle, les performances des apps préinstallées et tierces sur MIUI 14 seront boostées et consommeront moins d'énergie. Par ailleurs, on sait qu'il sera possible de désinstaller toutes les applis natives, sauf Téléphone ou Messages par exemple.

Par ailleurs, MIUI 14 mettra visiblement l'accent sur la personnalisation avec de nouveaux formats de Widgets pour offrir plus de combinaisons possibles. La surcouche proposera également des “Super Icons” pour donner à votre écran d'accueil un nouveau look. Autre nouveauté, les utilisateurs pourront avoir une plante ou un animal toujours présent sur leur écran d'accueil, on se doute qu'il s'agit d'une sorte d'avatar animé.

L'interconnectivité sera également au centre de l'expérience :

Mi Smart Hub profitera d'une refonte significative, avec plus d'appareils compatibles et de meilleures performances

La détection, la connexion et le transfert avec d'autres appareils sera plus rapide et plus simple

Dans le même ordre idée, la connexion de votre téléphone avec des écouteurs sans fil, une tablette ou une TV sera plus rapide

Les appels entrants pourront être transférés facilement sur votre tablette

Enfin, l'assistant vocal MI AI peut désormais être utilisé pour scanner, traduire ou réaliser des tâches complexes via les commandes vocales. Il pourra d'ailleurs filtrer les appels indésirables et prendre en charge vos communications si vous êtes indisponible. On conclut ce tour d'horizon avec la possibilité de booster votre connexion internet en utilisant les données mobiles si le signal Wi-Fi est faible.