MIUI 14 : découvrez la liste des smartphones et tablettes compatibles avec la mise à jour

Après la révélation choc de la semaine dernière, il est temps de jeter un œil aux appareils qui pourront installer MIUI 14. Sans surprise, la liste est relativement similaire à celle pour MIUI 13.5, celle-ci étant remplacée par la grosse mise à jour. Nous vous avons répertorié tous les smartphones et tablettes compatibles dans cet article.

Vendredi dernier, nous apprenions que la mise MIUI 13.5 pourrait finalement ne pas avoir lieu. En effet, selon les récentes fuites, Xiaomi aurait plutôt opté pour un passage direct à MIUI 14, et ce dès le 16 août prochain. Ces informations restent à confirmer mais les rumeurs semblent désormais se confirmer. Aujourd’hui, nous connaissons la liste des smartphones et tablettes qui pourront recevoir la mise à jour.

Sans surprise, on retrouve la grande majorité des appareils qui étaient déjà compatibles avec MIUI 13.5. Cela n’a rien de vraiment étonnant compte tenu du fait que Xiaomi a certainement travaillé en parallèle sur les deux mises à jour, qui devaient, on l’imagine, sortir plus ou moins au même moment. Vous trouverez donc la liste complète des smartphones et tablettes éligibles ci-dessous.

Voici la liste des appareils compatibles avec MIUI 14

Les smartphones et tablettes Xiaomi éligibles à MIUI 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 S Pro

Xiaomi 12 S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10 T Pro

Xiaomi Mi 10 T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Les smartphones et tablettes Redmi éligibles à MIUI 14

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 T Pro

Redmi Note 11 T Pro+

Les smartphones et tablettes Poco éligibles à MIUI 14

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Voici les appareils qui ne sont pas compatibles avec MIUI 14

Malheureusement, tous les smartphones et tablettes Xiaomi et ses autres marques ne pourront pas recevoir la mise à jour. C’est le cas notamment des appareils cités plus bas. Si vous possédez l’un deux, vous ne pourrez pas installer la mise MIUI 14.