Xiaomi 13 Ultra officiel : le smartphone le plus extravagant de 2023 est enfin là

Ça y est, après plusieurs mois d’attente, Xiaomi vient enfin d’officialiser son smartphone le plus puissant de l’année, le Xiaomi 13 Ultra. Comme toujours, l’appareil est équipé des meilleures technologies du marché.

Après des Xiaomi 13, 13 Lite et 13 Pro qui étaient arrivés en décembre dernier en Chine, avant d’être lancés en France au mois de février, la série accueille enfin le modèle le plus puissant, le Xiaomi 13 Ultra. Succédant au Xiaomi 12S Ultra, l’appareil promet d’offrir les meilleures performances dans la plupart des domaines, mais notamment en photo.

Comme avec les autres Xiaomi 13 haut de gamme, le Xiaomi 13 Ultra a été conçu en partenariat avec Leica, mais les deux fabricants ont poussé cette collaboration encore plus loin. L’appareil promet donc des capacités hors du commun en photo, notamment grâce à plusieurs fonctionnalités encore jamais vues dans un smartphone. Le but du Xiaomi 13 Ultra est clair : gommer les frontières entre les téléphones et les appareils photo traditionnels.

Le Xiaomi 13 Ultra promet l’écran le plus lumineux du marché

Sous le capot du Xiaomi 13 Ultra, on retrouve sans surprise la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Elle est accompagnée par jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.0.

La première particularité du smartphone est son tout nouvel écran incurvé de 6,74 pouces OLED C7 WQHD+ 120 Hz LTPO, signé non pas Samsung Display, mais TCL CSOT. D’après Xiaomi, il s’agirait de la dalle la plus lumineuse du marché, avec une luminosité en pic de 2600 nits. En comparaison, l’iPhone 14 Pro atteint les 2000 nits, le Xiaomi 13 Pro les 1900 nits et le Galaxy S23 Ultra « seulement » 1750 nits. L’écran promettrait également une consommation réduite par rapport à la concurrence, et une meilleure protection pour les yeux.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, légèrement plus que les 4820 mAh du Xiaomi 13 Pro. Là encore, Xiaomi a passé un cap avec son smartphone, puisque la batterie se rechargera via un port USB 3.2, et non plus 2.0. Cela vous permettra notamment de profiter d’une sortie vidéo pour brancher un écran externe. En conséquence, la recharge rapide est limitée à 90W, tandis qu’on retrouve toujours 50W en sans-fil.

Xiaomi met le paquet en photo sur son 13 Ultra

C’est surtout en photo que le Xiaomi 13 Ultra promet de se démarquer de la concurrence. Il mise cette fois-ci sur une configuration à quatre caméras, contre 3 sur les modèles précédents. On retrouve tout d’abord un capteur IMX989 de 50 MP de 1 pouce, mais ce dernier a des atouts de taille. Tout d’abord, il propose une ouverture variable, qui lui permet de passer de f/1.9 à f/4.0. La caméra est également dotée des meilleures lentilles asphériques Summicron de Leica, qui promettent des clichés plus lumineux et une bien meilleure durabilité.

Le capteur principal est accompagné de trois nouveaux capteurs IMX858 de 50 MP, qui est connu chez Sony comme étant le petit frère de l’IMX989. Il embarque les mêmes technologies, ce qui permet à Xiaomi de proposer une expérience constante sur les 4 caméras. On retrouve donc ici un capteur ultra grand-angle, un téléobjectif offrant un zoom optique 3.2X ainsi qu’un périscope avec des zoom optiques 5X et 10X et jusqu’à 120X en numérique.

Pour la première fois, les 4 capteurs sont capables de filmer en 8K. Cependant, le Xiaomi 13 Ultra n’est toujours pas exempt de défauts, puisqu’il faudra toujours se contenter d’une captation vidéo limitée en 1080P avec la caméra frontale de 32 MP.

Notons enfin que le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et qu’il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Le smartphone promet la meilleure réception de signal à ce jour sur les appareils de Xiaomi, grâce à l’ajout d’antennes tout autour du cadre. Le Xiaomi 13 Ultra marque également le retour du troisième haut-parleur en haut du smartphone sur la tranche supérieure, pour un « véritable » son stéréo.

Prix et disponibilité

Avec de tels composants, on pouvait s’attendre à une augmentation de tarifs. Cependant, Xiaomi n'a pas appliqué de hausse de prix, mais bien une réduction. Alors que le Xiaomi 12S Ultra était sorti à 6499 yuans avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Xiaomi 13 Ultra est disponible à partir de 5999 yuans (795 euros) seulement. Il faudra compter 6499 yuans pour la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et 7299 yuans avec 1 To de stockage.

Sur cette génération, on ne retrouvera pas de verre ou de céramique au dos, toutes les versions sont en cuir. Trois coloris sont proposés : vert olive, noir et blanc. Ce dernier devrait rester exclusif à la Chine.

Pour l’instant, le Xiaomi 13 Ultra n’est lancé qu’en Chine, mais il devrait arriver dès le mois prochain en France. Chez nous, le prix devrait être encore plus élevé, et atteindra probablement les 1500 euros, le Xiaomi 13 Pro étant déjà proposé à 1299 euros. Jamais un smartphone de Xiaomi n’aura été aussi cher, mais à juste titre, les performances sont elles aussi au rendez-vous.