Le Xiaomi 13 Ultra est enfin disponible en France à 1499 euros

Bonne nouvelle, après des mois d’attente, Xiaomi vient enfin de lancer son smartphone le plus haut de gamme de l’année en France, le 13 Ultra. Son prix risque cependant de décourager de nombreux fans.

Le Xiaomi 13 Ultra avait été officiellement lancé en Chine le 18 avril dernier, et on savait grâce au PDG Lei Jun que le smartphone allait bien arriver à l’international. Cependant, il aura finalement fallu attendre près de 2 mois avant d’avoir des nouvelles de l’appareil. C’est finalement aujourd’hui, lundi 12 juin, que le Xiaomi 13 Ultra est enfin arrivé en France.

Si vous souhaitez profiter du meilleur smartphone de Xiaomi et d’un excellent appareil photo, le Xiaomi 13 Ultra saura vous séduire. Que ce soit avec son Snapdragon 8 Gen 2, ses quatre capteurs photo de 50 MP ou encore sa batterie de 5000 mAh, l’appareil se place comme étant l’un des fleurons technologiques du marché. Evidemment, toutes ces avancées s’accompagnent d’un tarif très élevé.

Le Xiaomi 13 Ultra est lancé chez nous à 1499 euros

Le Xiaomi 13 Pro avait été lancé à 1299 euros chez nous, et on s’attendait évidemment à ce que le Xiaomi 13 Ultra soit beaucoup plus onéreux une fois lancé en France. Si Xiaomi n’avait pas augmenté les tarifs en Chine, le Xiaomi 13 Ultra a finalement subit une hausse fulgurante en France, puisqu’il est commercialisé à pas moins de 1499 euros. Il s’agit donc de l’appareil le plus cher jamais lancé chez nous par le fabricant chinois.

Pour faire passer la pilule, Xiaomi a dégainé plusieurs offres de lancement. Du 12 juin au 21 juin, Xiaomi propose 200 euros de reprises supplémentaires sur votre ancien appareil. Mieux encore, si vous achetez le smartphone sur le site officiel, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur de nombreux produits.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10+GL est par exemple proposé à seulement 299 euros, contre 899 euros habituellement. Le Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum passe également de 599 euros à 199 euros, et le Instant Photo Printer 1S Set EU de 169,99€ à 9€. Cependant, les offres les plus intéressantes sont probablement les Buds 4 Pro à seulement 9 euros contre 249€ précédemment, ou le Smart Band 7 Pro à 1 euros (contre 99€ habituellement).

Notez que le Xiaomi 13 Ultra est dès à présent disponible à la vente chez Fnac, Darty, Boulanger, SFR, Bouygues Telecom et sur le site officiel de Xiaomi.