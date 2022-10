Xiaomi 13 Pro : les premières images sont là, voici à quoi va ressembler le haut de gamme

Xiaomi va lancer dès le mois prochain deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Ces derniers devraient suivre les traces de leurs prédécesseurs en proposant une fiche technique très haut de gamme.

Alors que Qualcomm se prépare à dévoiler sa nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 dès le 15 novembre prochain, Xiaomi lancer dans la foulée les premiers smartphones équipés de la puce, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Juste avant la sortie officielle des appareils en Chine, on sait déjà à quoi devrait ressembler le modèle le plus cher.

Le leaker @That_Kartikey sur Twitter s’est associé à l’artiste @SPinfo_blog pour créer des rendus du prochain Xiaomi 13 Pro, en se basant sur toutes les informations qui ont été dévoilées jusqu’à présent. Le designer note que les rendus sont précis à environ 85 %, on ne s'attend donc pas à d'énormes changements sur les versions finales. Nous avons donc droit à un Xiaomi 13 Pro avec un design assez différent de la génération précédente, surtout au niveau du module photo. Ce dernier change de forme pour arranger les caméras en forme de « P », plutôt que de les aligner verticalement.

Le Xiaomi 13 Pro devrait tout miser sur la photo

Depuis la sortie des récents Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, le fabricant chinois s'est associé à l'expert allemand Leica pour la partie photo de ses smartphones. Ce partenariat va bien se poursuivre sur les Xiaomi 13, et on peut d'ailleurs voir le logo “Leica” en bas à droite du module photo. Le smartphone devrait utiliser trois caméras différentes, mais toujours pas de périscope. Ce dernier sera toujours réservé au modèle Ultra.

Comme les Xiaomi 12 et 12 Pro avant eux, les Xiaomi 13 et 13 Pro adopteront deux formats différents. Le Xiaomi 13, plus compact, devrait être légèrement plus grand que la génération précédente avec un écran OLED 120 Hz de 6.36 pouces, contre 6,28 pouces pour le Xiaomi 12. Cependant, le modèle Pro devrait lui bien conserver un écran OLED 120 Hz LTPO 2.0 incurvé de 6,73 pouces.

Plusieurs rapports avaient affirmé que Xiaomi allait cette fois-ci adopter des écrans flexibles sur ses smartphones, ce qui lui permettrait d’uniformiser les bordures tout autour de l’écran. Ainsi, comme le Nothing Phone (1), le Galaxy S22 ou encore les iPhone les plus récents, toutes les bordures devraient être de la même taille. On ne voit pour l’instant pas l’écran du smartphone sur les rendus, puisqu’il reste à déterminer si Xiaomi à réussi cette prouesse sur son modèle Pro et son écran incurvé.