Le Xiaomi 13 Ultra débarque en France le 12 juin 2023, c’est officiel

Ça est, on connaît enfin la date de sortie officielle du Xiaomi 13 Ultra en France. Après un premier lancement en Chine au mois d’avril, c’est finalement le 6 juin prochain que le smartphone premium fera ses débuts dans l’Hexagone et dans le reste de l’Europe. En revanche, on ne connaît toujours pas son prix de vente.



Voilà presque deux mois que l’on attend des nouvelles de l’arrivée du Xiaomi 13 Ultra en France. Sorti le 18 mars dernier en Chine, le constructeur est resté très discret sur ce dernier depuis, malgré quelques fuites sur le sujet. En effet, on a un temps cru que le smartphone arriverait dans nos contrées le 7 juin prochain. Finalement, il faudra attendre quelques jours de plus, puisque la sortie officielle aura lieu le 12 juin prochain.

C’est via un communiqué de presse que le constructeur chinois a annoncé la bonne nouvelle. « Je suis sûr que nos fans et tous les amateurs de photographie en Europe seront ravis de découvrir très bientôt la qualité extraordinaire de notre nouveau smartphone haut de gamme », déclare Ou Wen, directeur général de Xiaomi Europe. L’ouverture des étals aura lieu à 10 heures du matin.

Sur le même sujet —Le Xiaomi 13 Ultra est déjà vendu sur des sites européens, même s’il n’est pas encore officialisé

Xiaomi dévoile la date de sortie français du Xiaomi 13 Ultra, mais pas son prix

Pour rappel, le véritable atout de ce Xiaomi 13 Ultra est sa partie photo, signée une nouvelle fois par Leica. En effet, on y retrouve un capteur IMX989 de 50 MP de 1 pouce, accompagné de trois nouveaux capteurs IMX858 de 50 MP. Le tout est capable de filmer en 8K, ce qui ravira sans aucun doute les cinéastes et autres amateurs de belles images.

Il reste cependant encore une inconnue de taille concernant le smartphone : son prix. En effet, Xiaomi n’a pas souhaité dévoiler ce dernier dans le communiqué de presse, précisant que l’information sera communiquée sous peu. Néanmoins, une fuite affirme d’ores et déjà que l’appareil coûtera 1499 euros en France, soit un prix plus élevé que l’iPhone 14 Pro Max. Il va falloir attendre encore un peu avant d’en avoir le cœur net. Attention, Xiaomi annonce des stocks très limités.