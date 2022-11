Le Xiaomi 13 sera encore plus autonome que l’iPhone 14 Pro Max

En amont du lancement officiel de ses nouveaux smartphones haut de gamme, Xiaomi dévoile petit à petit toutes les fonctionnalités phares des Xiaomi 13. Aujourd’hui, le fabricant a insisté sur les performances, mais surtout sur l’autonomie des smartphones.

C’est officiel, les Xiaomi 13 et 13 Pro seront officiellement présentés le 1er décembre prochain à l’occasion d’une conférence en Chine à 12h, heure française. Comme à son habitude, le fabricant chinois dévoile petit à petit tout ce qu’il faut savoir au sujet de ses smartphones. Après avoir confirmé hier le design des appareils, Xiaomi se concentre désormais sur les composants internes.

Le fabricant chinois a de nouveau confirmé que les Xiaomi 13 et 13 Pro seront tous deux propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Celle-ci sera accompagnée de la mémoire de stockage UFS 4.0 de nouvelle génération, ainsi que par de la RAM LPDDR5X cadencée à 8533 Mbps. Les smartphones s’annoncent donc sans surprise plus rapides que jamais, mais Xiaomi promet ne pas avoir fait de concessions sur l’autonomie.

Le Xiaomi 13 est le smartphone le plus endurant du fabricant

Comme nous avions pu le voir dans notre test du Snapdragon 8 Gen 2, le SoC est non seulement plus puissant que la génération précédente, mais surtout beaucoup plus économe en énergie. Qualcomm évoquait des réductions de la consommation de 40 à 45 %, ce qui permettra aux smartphones équipés de la puce d’être beaucoup plus endurants.

Cependant, ce n’est pas le seul atout dont disposeront les Xiaomi 13. Lei Jun, le PDG du fabricant, annonce sur sa page Weibo personnelle que les Xiaomi 13 disposeront d’une toute nouvelle technologie de batterie à anode silicium-oxygène. Cette dernière leur permettra de dépasser les deux jours d’autonomie, alors qu’il fallait généralement se contenter d’une journée voire une journée et demie sur les générations précédentes.

Xiaomi va même plus loin en promettant déjà que le Xiaomi 13 va offrir une meilleure autonomie que l’iPhone 14 Pro Max, la référence en la matière. Il s’agirait donc d’une véritable révolution chez Xiaomi, puisqu’on rappelle, il s’agit d’un petit smartphone avec une batterie de seulement 4500 mAh. Les autres modèles s’annoncent donc encore plus endurants.

On s’attend également à ce que la nouvelle surcouche MIUI 13 soit toujours plus efficace. Xiaomi annonce avoir mis l’accent sur la “simplicité”, la “rationalisation”, la “stabilité” et la “fluidité”. Grâce à tous ses changements, Lei Jun annonce vouloir changer la mauvaise image de Xiaomi qu’ont certains internautes.