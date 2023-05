Pixel 7a pas cher : où acheter le smartphone Google au meilleur prix ?

Le Google Pixel 7a est disponible quelques mois après les Pixel 7 et 7 Pro. Comme les années précédentes, ce modèle se positionne comme une alternative moins chère. Pour autant, Google n’a pas fait beaucoup de concessions pour sa fiche technique. Voici les offres pour acheter le Pixel 7a au meilleur prix.

Google n’a rien changé de ses habitudes. On attendait le Pixel 7a pour ce mois de mai 2023 et le voici enfin. Le smartphone a été officialisé lors de la conférence Google i/o de 2023 aux côtés d’autres appareils comme la Pixel Tablet, la toute première tablette tactile de la firme de Mountain View.

Les Pixel 7 et 7 Pro n’étaient déjà pas très chers comparativement à la concurrence, mais le Pixel 7a reprend une bonne partie de leurs caractéristiques pour un tarif encore plus accessible. Il embarque notamment le même SoC que ses aînés : le Google Tensor G2 dont les performances sont légèrement supérieures à celles de la puce de première génération.

Google Pixel 7a : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Pixel 7a est proposé au prix de 509 €, soit 50 € de plus que son prédécesseur au lancement. Malgré cette augmentation, le tarif reste raisonnable et surtout comparable à celui des smartphones concurrents, notamment le Samsung Galaxy A54 et le Redmi Note 12 Pro+.

Comme d’habitude désormais, la sortie du Pixel 7a s’accompagne d’une offre de lancement. Si les écouteurs Pixel Buds-A series d’une valeur de 99 € vous intéressent, achetez les simultanément avec le Pixel 7a et Google vous rembourse le prix des écouteurs. Voir les modalités.

Quelle est la fiche technique du Pixel 7a ?

On commence par la puce du Pixel 7a qui n’est autre que le Tensor G2, c’est-à-dire la deuxième génération de la puce maison de Google. Elle offre des performances environ 10% supérieures à celles de son prédécesseur, est gravée en 4nm et intègre un nouveau GPU plus puissant.

Google y a également intégré 8 Go de RAM, soit 2 de plus que les 6 Go de RAM du Pixel 6a. De quoi offrir une belle progression en termes de performances brutes.

L’écran de Pixel 7a est aussi meilleur puisqu’il passe à un taux de rafraichissement de 90 Hz. C’est déjà bien pour une expérience fluide, même si on est une fois encore loin du nouveau standard de l’industrie, à savoir 120 Hz. La dalle est de type OLED et est d’une diagonale de 6,1 pouces (Full HD+).

Le Pixel 7a hérite par ailleurs du capteur photo principale des Pixel 7 et 7 Pro : un module grand-angle de 50 MP épaulé par un capteur ultra grand-angle de 13 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 13 MP pour les selfies. Celui du Pixel 6a était de 8 MP.

Le Pixel 7a est capable de filmer en 4K à 60 fps (capteur principal). Le module secondaire atteint quant à lui la 4K à à 30 fps. La stabilisation optique est également au rendez-vous. Pour tout savoir de la partie photo, vous pouvez consulter notre test du Pixel 7a.

La batterie du Pixel 7a est d’une capacité de 4385 mAh. Pour ce qui est de la puissance de charge, Google se montre moins généreux que la concurrence et se limite à 20W en filaire et à 18W pour la recharge sans fil.

On aborde enfin le volet design. Ici, il n'y a pas grand chose à signaler si ce n'est qu'à l'arrière du smartphone, la bande abritant les capteurs photo a désormais le même ton de couleur que la coque. Sur le Pixel 6a, Google avait opté pour un double ton. Sachez enfin que le Pixel 7a est disponible en 4 coloris : le blanc, le noir, le bleu clair, et le corail.