Android 13 permettra de changer de profil depuis la page de verrouillage

Android 13 n'est pas encore annoncé officiellement, et pourtant il continue de faire parler de lui. D'après nos confrères du site Android Police, la prochaine version de l'OS permettra notamment de changer de profil d'utilisateur depuis l'écran de verrouillage. En outre, il sera possible de désactiver l'activation du Google Assistant avec une pression longue sur le bouton Home.

Android 13, qui répond au nom de code Tiramisu en interne, a d'ores et déjà révélé pas mal de secrets à son sujet. En effet, nous avons appris qu'il sera possible de transférer une musique sur une enceinte en approchant simplement son smartphone, tandis que le Bluetooth LE Audio sera entièrement pris en charge par l'OS.

Parmi les autres fonctionnalités dévoilées au cours des dernières semaines, nous avons découvert qu'Android 13 pourrait permettre aux utilisateurs de définir les paramètres de langue pour chaque application, la fameuse fonctionnalité Palingual, tandis que l'utilisateur pourra choisir la disposition de l'horloge sur l'écran de verrouillage.

Changez de profil depuis l'écran de verrouillage sur Android 13

Et en parlant de l'écran de verrouillage justement, selon la source proche de Google relayé par nos confrères d'Android Police, Android 13 proposera un commutateur de profils utilisateur depuis cet écran (soit celui où vous rentrez le code pin et le mot de passe au démarrage de l'appareil). Via un menu déroulant, vous pourrez donc choisir entre les différents profils enregistrés sur votre smartphone ou tablette. Une fonctionnalité qui pourra s'avérer pratique sur une tablette Android utilisée par toute la famille par exemple.

Difficile d'ailleurs de savoir si cette fonctionnalité sera réservée uniquement aux tablettes sous Android 13 ou non. Outre ce commutateur, Android Police a partagé les captures d'écran d'un nouveau paramètre. En effet, cette option vous permettra visiblement de désactiver le déclenchement du Google Assistant en effectuant une pression longue sur le bouton Home. Après avoir effectué quelques recherches, nous avons été étonnés de voir qu'aucune option de ce genre n'était présente sur les précédentes versions de l'OS. Ce sera désormais le cas.

Pour rappel, Android 13 devrait embarquer également un nouveau système de gestion de la consommation d'énergie. Baptisé TAR pour The Android Ressource Economy, ce système vise à réduire la consommation globale de la batterie et l'adapter selon les besoins de l'utilisateur.

Source : Android Police