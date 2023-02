Android 13 : voici les nouveautés de février pour vos smartphones et sur Wear OS

Google a profité du MWC 2023 pour dévoiler de nouvelles mises à jour pour Android 13. Nombres d'applications reçoivent des fonctionnalités mineures, certes, mais bienvenues. L’accent est mis sur l’interopérabilité entre appareils tournant sous Android, Wear OS et Chrome OS, sur l’accessibilité et la productivité.

Au menu des nouveautés Android de ce mois de février 2023, on note tout particulièrement l’arrivée d’un widget Google Keep. Ce dernier permettra de consulter vos notes, ou d’en créer, directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone, ou de d'une Pixel Watch ou de votre montre connectée Wear OS. Deux nouveaux raccourcis directement accessibles depuis le « visage de la montre » permettent désormais de créer des notes ou des listes. « Ce widget affiche les rappels, les couleurs d’arrière-plan et les images ajoutées aux notes de l’application Keep tout en se synchronisant avec votre smartwatch ».

Chrome sur Android bénéficie à présent d’une nouvelle option d’accessibilité destinée aux internautes malvoyants. Alors que le zoom maximal était auparavant de 200 %, il est désormais possible d’augmenter la taille du texte jusqu’à 300 %, sans changer la mise en page. Pour accéder à ce réglage, rendez-vous dans le menu d’accessibilité du navigateur.

Google apporte de nouvelles fonctionnalités à Chrome sur Android, à Wear OS et au clavier GBoard

Google pense aux utilisateurs professionnels de smartphones sous Android. Google Meet propose d’ores et déjà une fonction de suppression des bruits de fond gênants pendant que vous parlez. Celle-ci va être proposée sur un plus grand nombre de smartphones sous Android. La fonctionnalité Emoji Kitchen de Gboard, le clavier virtuel de Google, gagne encore plus de possibilités de personnalisation. Les nouvelles options autour de la thématique du basketball et du printemps vous permettront d’exprimer une plus grande variété d’émotions encore.

Au titre des animations plus mineures, on notera l’arrivée de nouvelles animations de confirmation de paiement dans Google Wallet. Par ailleurs, les abonnés au service Google One peuvent maintenant profiter de l'outil Gomme magique dans l'application Google Photos sur Android et iOS. Elle n'était auparavant disponible que sur le Google Pixel 6 et le Google Pixel 7.

