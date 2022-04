Android 13 lancera les jeux gourmands plus rapidement, voici comment

Google va améliorer les performances d’Android 13 avec les jeux vidéo. La firme devrait intégrer de nouvelles fonctions pour moduler la puissance des CPU et du GPU en fonction des besoins. L’une de ces fonctions adresse spécifiquement la problématique de la phase de démarrage des jeux. Ces fonctions viendront en suppléments des modes jeux qui s’épanouissent.

Jouer sur Android, c’est très largement possible. Il existe de nombreux jeux. Et cela n’est pas qu’une succession de casse-tête genre Candy Crush, Solitaire ou Angry Birds. Il y a également des jeux d’action, d’aventure ou de stratégie. Il y a des FPS, des RPG et des shoot’m up. Bref, il y a tout ce que vous pourriez attendre d’une vraie console de jeu vidéo. La rédaction a d’ailleurs pris l’habitude d’installer des jeux dynamiques et robustes sur les smartphones de test, notamment Genshin Impact.

Genshin Impact est typiquement le genre de jeu qui se prête bien au test technique d’un smartphone. En effet, il dispose de nombreux réglages pour adapter la qualité de l’image en fonction des caractéristiques de la plate-forme. Il y a cinq niveaux de graphismes et deux niveaux pour le taux de rafraichissement (30 ou 60 images par seconde). Genshin Impact tire parti de nouvelles fonctions intégrées à Android 12 par Google et adaptées à la pratique du jeu vidéo.

Android 13 permet à un jeu de demander plus de puissance au processeur

Parmi ces fonctions, vous retrouvez la gestion des notifications, des performances ou encore de l’autonomie. Ce sont autant d’outils qui servent aux constructeurs de smartphones pour développer les volets in-game de leurs interfaces. Vous en retrouvez aussi bien chez Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Realme, etc. Pour Android 13, Google devrait continuer à enrichir cette boîte à outils avec de nouvelles fonctions qui ont été décortiquées par Esper, une entreprise vend un environnement de développement aux les créateurs d’application. Esper a publié une analyse d’Android 13 sur son blog.

Parmi tous les changements repérés par la société, vous y retrouvez une nouvelle instruction appelée « SetGameState». Elle sert de liaison entre un jeu et le SoC du smartphone. L’idée est simple : quand un jeu se lance, ce dernier se sert de l’instruction SetGameState pour demander aux SOC plus de puissance de façon ponctuelle. Android 13 activerait alors un mode caché appelé « Game_Loading » qui offrirait la puissance désirée au jeu. Puis, quand le jeu a fini sa procédure d'initialisation, Android 13 désactiverait Game_Loading.

Une nouvelle fonction utile qu'au démarrage d'un jeu ?

Cette nouvelle fonction aura pour conséquence d’accélérer le lancement des jeux. Mais nous serions curieux de savoir si elle pourra accélérer aussi le chargement des textures et des ressources une fois que le jeu sera lancé. En effet, avec un jeu en monde ouvert comme Genshin Impact, par exemple, certains ralentissements apparaissent quand le jeu charge de nouvelles textures en changeant d’environnement. Il serait intéressant de savoir si un jeu peut demander à la volée un changement d’état une fois la partie lancée et de mesurer l’impact de ces changements sur les performances et la température du smartphone.