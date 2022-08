Android 13 : Google dévoile que la version stable arrivera en septembre 2022

Parallèlement au bulletin de sécurité d'août 2022, Google a publié aujourd'hui les “Notes de mise à jour de sécurité d'Android 13”, et suggère que la prochaine version majeure du système d'exploitation mobile sera déployée en septembre.

Comme chaque début de mois, on s’attend à ce que le nouveau patch de sécurité du mois d’août soit disponible d’ici quelques jours sur les smartphones Pixel. En attendant, Google a publié une note surprise « Android 13 Security Release Notes » sur la page Android Security Bulletins pour laquelle Google publie des bulletins mensuels à l'occasion du déploiement de la dernière mise à jour pour ses téléphones Pixel.

Dans les notes, il est fait référence au mois de septembre ainsi qu'à la sortie d'Android 13 sur AOSP. « Android 13, tel que publié sur AOSP, aura un niveau de patch de sécurité par défaut de 2022-09-01 ». Cela signifie que la version stable d’Android 13 utilisera le patch de sécurité de septembre, et pourrait donc être disponible sur les smartphones de la série Pixel 4 et plus dès le mois prochain. Il faudra cependant peut-être attendre un peu plus longtemps après le déploiement sur AOSP pour que Google lance la mise à jour sur ses Pixel.

Android 13 arrivera plus tôt cette année

Les utilisateurs de smartphones Pixel ont pu tester Android 13 depuis la sortie de la première bêta publique en avril dernier. Après plusieurs mois de mises à jour successives, avec une dernière mise à jour bêta 4.1 publiée il y a quelques jours, la nouvelle version du système d’exploitation de Google devrait enfin être disponible pour tous en version stable d’ici quelques semaines seulement. Tout indique que Google déploiera la version stable d’ici le mois de septembre 2022, juste avant l’arrivée des nouveaux Pixel 7 et 7 Pro en octobre.

Google a donc de l’avance par rapport cette année par rapport à son calendrier habituel. Pour rappel, Android 12 a été lancé en octobre 2021. On s’attend également à ce que les smartphones d’autres fabricants en profitent assez rapidement, dont notamment les Galaxy S22 de Samsung qui sont souvent parmi les premiers à être supportés. En attendant, Google a enfin rendu les versions bêta d’Android 13 disponibles sur son Pixel 6a, qui était jusqu’à présent mis de côté à cause de son lancement trop récent.