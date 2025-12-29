Google Photos débarque enfin sur les téléviseurs pour une expérience fluidifiée et dopée à l’IA, mais pas sur les appareils où on l’attendait

Vous avez sûrement déjà dû diffuser vos photos sur votre téléviseur. Mais il n’est pas impossible que l’expérience ait été quelque peu contrariée par un manque de fluidité. Pour y remédier, un géant de la tech travaille à proposer une intégration native et enrichie de l’application Google Photos sur ses téléviseurs.

Google Photos est désormais une application incontournable. Conçue pour les smartphones, son lien avec les téléviseurs existe, mais il demeure toutefois limité. S’il est possible d’utiliser sa galerie comme écran de veille sur Google TV ou de diffuser ses médias vers un téléviseur Android TV, l’expérience manque parfois de fluidité – surtout lorsqu’il s’agit de caster des vidéos en 4K.

Consciente de ces limites, une célèbre marque de téléviseurs travaille à proposer sur ses appareils une expérience Google Photos native avec plusieurs fonctionnalités. Cette intégration enrichie est prévue pour 2026 et, curieusement, ce ne seront pas les écrans Android TV qui en bénéficieront les premiers.

Google Photos s’invite enfin sur les téléviseurs, mais les écrans Android TV ne seront pas les premiers à en profiter

Après s’être imposée sur smartphones, Google Photos s’invite désormais nativement sur un nouveau type d’appareil : les téléviseurs. Les premiers à en profiter seront ceux de Samsung. Ce n’est pas la première fois que le constructeur sud-coréen profite d’une fonctionnalité en avant-première. Rappelez-vous, nous vous informions récemment que la firme de Mountain View s’apprêtait à rendre la barre de recherche du Pixel Launcher encore plus pratique grâce à une fonction supplémentaire qui avait déjà été introduite sur certains modèles de Galaxy Tab.

Pour permettre aux utilisateurs de revivre leurs souvenirs sauvegardés dans le cloud sur grand écran, Samsung compte décliner l’expérience en trois fonctionnalités. La première est baptisée Memories (ou Souvenirs dans la langue de Molière). Attendue sur les téléviseurs Samsung compatibles en exclusivité pendant six mois à partir de mars 2026, elle proposera des récits créés automatiquement à partir de lieux, de personnes ou de moments clés.

La deuxième fonction est nommée Créer avec l’IA (ou Create with AI). Elle devrait débarquer au cours de la seconde moitié de 2026 et reposer sur la célèbre IA générative d’images de Google : Nano Banana. Elle proposerait ainsi aux utilisateurs des modèles prédéfinis – dont certains réservés aux téléviseurs Samsung – pour transformer leurs clichés. Les nouvelles fonctions IA de Google Photos, Remix et Photo to Video, seront également accessibles.

La fonction Résultats personnalisés (traduction de Personalized Results) – elle aussi attendue pour la seconde moitié de 2026 – génèrera quant à elle des diaporamas thématiques (ville en particulier, type de destination…).

L’intégration native de Google Photos aux téléviseurs Samsung s’appuiera et viendra enrichir l’expérience déjà proposée par le Vision AI Companion de la marque, le but étant de proposer une mise en avant personnalisée des photos (en fonction des habitudes de l’utilisateur, de l’heure ou des événements). Une question demeure toutefois : à quand une application Google Photos native sur Android TV ou Google TV ?