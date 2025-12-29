Tesla franchit un pas supplémentaire vers le support des clés de voiture sur smartphone

Dans sa dernière mise à jour, Tesla ajoute un nouveau système de stockage des clés de voiture, qui permet de déverouiller son véhicule avec son smartphone. Un nouveau signe qui point vers une compatibilité universselle à l'avenir.

Avant que Tesla ne se décide à lancer son smartphone, le constructeur continue d'améliorer la connectivité entre les appareils et ses voitures. Entre autres choses, cela passe notamment par le support des clés magnétiques, autrement dit la possibilité de déverouiller son véhicule avec son smartphone. Or, Tesla n'est pas exactement pionnier en la matière. Cette année par exemple, son concurrent Rivan a ouvert les vannes pour les smartphones Android et les iPhone.

Depuis, tous les regards sont tournés vers Tesla. Or, il se pourrait bien que les choses bougent de ce côté là. En effet, le site Not a Tesla app a repéré une nouveauté très intéressant dans la dernière mise à jour de l'application du constructeur. Celle-ci vient ajouter le support pour les clés numériques sur smartphone… mais pas vraiment celles auxquelles vous pensez.

Sur le même sujet – Model 3 Standard : la voiture électrique la plus abordable jamais conçue par Tesla débarque officiellement en Europe. Quelles concessions pour un prix aussi compétitif ?

Vous pouvez ouvrir votre Tesla avec votre smartphone…

… sauf s'il s'agit d'un iPhone ou d'un smartphone Android. Du moins pour le moment. Pour l'heure, la mise à jour est venue apporter le support de Harmony Wallet Key Card, le porte-feuille numérique de HarmonyOS. Or, à l'heure actuelle, le système d'exploitation de Huawei est cantonné au territoire chinois et à ses constructeurs. On ne sait pas encore si cette compatibilité prévoit de s'étendre au reste du monde.

Ceci étant dit, il est dans les habitudes de Tesla de déployer de nouvelles fonctionnalité en Chine dans un premier temps, avant de les rendre disponible dans le monde entier par la suite. Autrement dit, tout porte à croire que le fabricant travaille déjà sur le support d'Apple Car Key et son équivalent sur Android. Reste à savoir quand est-ce que le déploiement aura lieu. Rendez-vous, au minimum, dans quelques mois.

Source : Not a Tesla App