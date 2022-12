One UI 5.0 : l’interface de Samsung sous Android 13 débarque sur les Galaxy A

Samsung poursuit le déploiement de One UI 5.0, sa surcouche basée sur Android 13. Après les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, c'est au tour de certains Galaxy A et M de recevoir la dernière mise à jour Android.

En octobre 2022, Samsung a donné le coup d'envoi du déploiement de One UI 5.0, sa dernière surcouche basée sur Android 13. Bien évidemment, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été les premiers servis dès le 24 octobre. Dès lendemain, le constructeur a d'ailleurs publié la feuille de route détaillée du déploiement de One UI 5.0.

Ainsi, de nombreux appareils de la marque recevront entre novembre 2022 et février 2023 la dernière mise à jour Android. Il y a quelques semaines, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ont reçu comme promis One UI 5.0. Dans la foulée, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont aussi passés sous Android 13. De nombreux smartphones haut de gamme de la firme sud-coréenne comme les Galaxy S21, S20 ou encore les Note 20 ont aussi migré sur la nouvelle surcouche.

Samsung déploie One UI 5.0 en avance sur plusieurs Galaxy A et M

Or, nous venons d'apprendre que plusieurs autres appareils du catalogue ont accueilli One UI 5.0 cette semaine. Comme le précisent nos confrères du site SamMobile, Samsung déploie actuellement sa surcouche sur le Galaxy A23 dans ses variantes LTE et 5G dans plusieurs pays européens. C'est également le cas du Galaxy A22 et du Galaxy A32 LTE.

Sachez que la surcouche est également déployé en Europe sur le Galaxy M22, plus précisément en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En Corée, le Galaxy A42 a migré sous Android 13, ce qui suggère un déploiement dans peu de temps en Europe. On poursuit ce tour d'horizon avec le Galaxy A13 5G qui également passé sous One UI 5.0 aujourd'hui.

Notez que Samsung a pris une avance sur son calendrier, puisque si l'on en croit la feuille de route publiée en octobre, le Galaxy A13 devait recevoir la surcouche seulement en janvier 2023. Une bonne nouvelle donc pour tous les utilisateurs de ce smartphone d'entrée de gamme. En parallèle, Samsung apporte Android 13 sur ses smartphones Fan Edition dans plusieurs pays. C'est le cas du Galaxy S20 FE 5G en France. Pour rappel, Samsung s'est récemment engagé à déployer Android 14 plus rapidement sur ses smartphones en 2023.

