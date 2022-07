Android 13 : installer une application en dehors du Play Store va devenir plus compliqué

Google vient d’ajouter dans les bêtas d’Android 13 une toute nouvelle fonction de paramètres restreints. Celle-ci va notamment permettre de stopper les applications malveillantes de se servir des paramètres d’accessibilité pour agir. Cette nouvelle fonction de sécurité sera notamment appliquée sur les applications téléchargées en dehors du Play Store de Google.

Android 13 est déjà en bêta depuis un moment. On en sait donc beaucoup plus en termes de nouveautés et de fonctionnalités sur celui qui viendra succéder à Android 12. Android 13 va par exemple regrouper toutes les options de sécurité dans un seul menu et il ne fermera plus constamment les applications en arrière-plan. Désormais, Android 13 va également empêcher toutes les applications qui seront installées en dehors du Play Store d’abuser des API d’accessibilité.

Cette nouvelle fonctionnalité va permettre de stopper les applications malveillantes de se servir des paramètres d’accessibilité pour agir. L’information sur cette nouvelle fonctionnalité de sécurité a fuité grâce à Mishaal Rahman. L’expert sur le sujet, qui est notamment auteur d’un podcast technique dédié à Android, a remarqué cette nouveauté dans une bêta du système d’exploitation mobile.

Android 13 renforce la sécurité face aux applications non téléchargées depuis le PlayStore

L’auteur du podcast technique dédié à Android a concrètement remarqué que les paramètres d’accessibilité d’une application identifiée comme malveillante par le smartphone ne sont plus accessibles. Mishaal Rahman explique alors qu’une sorte de boîte de dialogue intitulée « Paramètre restreint » apparaît sur l’écran et qu’elle indique que le paramètre d’accessibilité concerné n’est tout simplement pas disponible. L’application ne peut ainsi pas accéder aux paramètres d’accessibilité et l’utilisateur non plus.

En procédant de la sorte, Google souhaite ainsi empêcher pour de bon les applications malveillantes d’accéder à des informations sensibles via les notifications. Bien entendu, il sera possible de contourner ce blocage sur Android 13. Et cette nouvelle restriction de sécurité ne s’appliquera pas aux applications qui sont installées sur le Play Store, le magasin d'applications officiel de Google. La fonction bloquera en effet seulement les applications qui auront été téléchargées par les utilisateurs via une application tierce, une messagerie ou via un navigateur.