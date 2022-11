One UI 5.0 débarque enfin sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Samsung se penche enfin sur la mise à jour logicielle de ses smartphones pliants. La compagnie a annoncé que les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 vont bientôt bénéficier de One UI 5.0, la dernière surcouche logicielle en date du géant sud-coréen.

L’année 2023 s’annonce morose pour les fabricants de smartphones. Samsung, pourtant leader mondial dans ce domaine, a ainsi revu ses estimations à la baisse. Ils ne vendront que 263 millions d’appareils. Le chaebol compte bien profiter de la vogue des smartphones pliants pour maintenir ses recettes. Ces produits à haute valeur ajoutée rencontrent enfin un succès commercial. On peut le dire, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont enfin des produits fiables et durables. Qu’il est long le chemin parcouru depuis le Galaxy Fold dont l’écran se fissurait dès les premiers usages.

Un détail entachait cependant la marche en avant de ces appareils voués à devenir omniprésents dans un futur proche : ils bénéficieront toujours les derniers des mises à jour de One UI. Alors que toute la gamme de smartphones traditionnels du fabricant sud-coréen, du Galaxy A13 au Galaxy S22, a d’ores et déjà reçu la dernière itération de One UI, les pliants ont dû attendre quatre semaines. Cela dit, c'est compréhensible : de par leur forme même, ils nécessitent des adaptations d'interface bien particulières.

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 recevront One UI 5.0 avant les Z Fold 3 et Z Flip 3

One UI 5 est une surcouche d'Android 13. Android Tiramisu apportera non seulement des améliorations d'interface, des fonctionnalités inédites, et des optimisations de performances mais aussi un renforcement de la sécurité. En plus de cela, comme ils sont desservis bien après les autres, les appareils pliants de Samsung auront droit aux mises à jour de sécurité du mois de novembre. Ils bénéficieront de fonctionnalités propres à Samsung. Bixby Text Call, par exemple, permettra de répondre à un appel téléphonique à travers un texto qui sera relu par Bixby à l’appelant. Une fonctionnalité fort utile qui ne sera cependant disponible qu’en coréen dans un premier temps. La version française devrait arriver au cours de l’année prochaine.

Les utilisateurs étant inscrits au programme de test en bêta de Samsung seront les premiers à pouvoir télécharger la mise à jour de One UI 5.0. Quant aux autres, il leur faudra patienter quelques jours supplémentaires. One UI 5.0 devrait être déployé sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 dans les prochains jours. Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 arriveront dans les jours qui viennent.