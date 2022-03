Android 13 va vous avertir si une application draine la batterie

Android 13 va vous avertir si une application consomme trop d'énergie. La future mise à jour va surveiller en permanence la consommation d'énergie des apps en arrière plan afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.

Fidèle à son calendrier, Google vient de déployer la mise à jour Developer Preview 2 d'Android 13. Cette nouvelle version, exclusivement destinée aux développeurs, embarque une kyrielle de fonctionnalités qui seront intégrées dans la prochaine mouture de l'OS.

Comme l'annonce Google dans un billet de blog, la mise à jour Android 13 intègre de nouveaux outils destinés à améliorer l'autonomie de nos smartphones. Le géant de Mountain View annonce notamment “une notification système qui apparaît lorsque votre application consomme une grande quantité de batterie pendant une période de 24 heures”.

Comment Android 13 va vous aider à améliorer l'autonomie de la batterie ?

Concrètement, votre téléphone va vous alerter si une application quelconque draine l'autonomie de la batterie depuis plus d'un jour. La mesure concerne uniquement les applications qui sont ouvertes en arrière-plan. En effet, il n'est pas anormal qu'une application qui est en cours d'utilisation accapare une importante quantité d'énergie. C'est par exemple le cas lors d'une séance de gaming.

“Si le système détecte une utilisation élevée de la batterie de la part de votre application alors que l'application est utilisée en premier plan, le système va attendre”, détaille Google. Quand l'application passera du premier à l'arrière plan, Android 13 va continuer de surveiller la consommation énergétique.

Si l'application continue de drainer l'autonomie de la batterie alors qu'elle n'est plus activement utilisée, une notification va vous en avertir. Heureusement, Google ne compte pas vous spammer si une app draine l'autonomie. “Si cette notification apparaît pour votre application, elle n'apparaîtra plus sur le même appareil avant au moins 24 heures plus tard”, précise la marque.

Sans surprise, Android 13 exemptera certaines applications, comme les applications système, les apps de VPN ou encore les apps que l'utilisateur aura décidé de mettre sur liste blanche.

Pour mémoire, Google ne déploiera pas la version finale et stable d'Android 13 avant septembre 2022. Néanmoins, nous devrions obtenir un nouvel aperçu de la mise à jour lors de la conférence Google I/O de mai. Dans la foulée de l'événement, la firme devrait mettre en ligne la première beta publique.