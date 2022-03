Android 13 : voici les premiers changements repérés dans le menu déroulant

Android 13 commence à être testé par certains développeurs et on peut ainsi voir les premiers changements effectués sur l’OS. L’un d’eux concerne le volet déroulant. S’il ne subit pas de modifications en profondeur, Google corrige quelques détails pour le rendre encore plus simple à utiliser.

Android 13 est actuellement entré en phase de test et peut être utilisé par certains développeurs. Le site Android Headlines a pu mettre la main sur des screenshots issus de cette nouvelle version et nous renseigne donc des premières modifications. L’une d’elle concerne le menu déroulant.

Le menu déroulant, c’est cette interface qui apparaît lorsque vous glisser votre doigt vers le bas. Android 12 a apporté des changements majeurs, introduisant un nouveau design à base de tuiles. Il devrait continuer sa vie sur Android 13, mais quelques modifications mineures sont apportées aux boutons de paramètres.

Android 13 apporte du changement au menu déroulant

En bas des tuiles, il y a trois boutons mineurs sur Android 12. L’un est dédié à la modification des tuiles, un autre à l’allumage et le dernier permet d’accéder aux paramètres. Sur Android 13, les boutons d’allumage et de paramètres sont désormais placés tout en bas à droite. Un choix qui permet d’y accéder facilement avec le pouce. On remarque également un nouveau bouton. Celui-ci permet d’accéder au profil de l’utilisateur (accessible seulement via les paramètres aujourd’hui). Le bouton de modification des tuiles reste lui en dessous de l’affichage principal, mais se décale à droite.

Enfin, signalons l’arrivée d’une nouvelle icone intéressante. Celle-ci permet de voir combien d’applications tournent en arrière-plan. Extrêmement pratique pour ceux qui aiment avoir la maîtrise totale sur leur téléphone.

Android 12 est arrivé en automne 2021, mais Google commence déjà à préparer la suite. Cette nouvelle version est entrée en phase de test et ne devrait pas arriver avant la fin de l’année, au plus tôt. On imagine aisément que cette itération accompagnera la sortie des Pixel 7. Les smartphones de Google sortent traditionnellement en octobre et il n’y aucune raison pour que ce soit différent en 2022. D’ici là, nous devrions avoir beaucoup d’informations sur Android 13 qui ne devrait pas chambouler grandement le design mis en place avec la version précédente.

Source : Android Headlines