Android 13 : Google améliore le lecteur multimédia avec une nouvelle barre de progression

Android 13 a droit à un lecteur multimédia légèrement revu. Cette année, Google mise sur une nouvelle barre de progression qui met en évidence la partie déjà écoutée d'un chanson. On fait le point sur les nouveautés du lecteur ci-dessous.

Avec un peu d'avance sur son calendrier, Google vient de mettre en ligne la première beta publique d'Android 13. Tous les utilisateurs d'un Google Pixel peuvent tester les nouveautés de la mise à jour. Nous avons d'ailleurs rapidement installé la beta pour découvrir toutes les nouveautés au menu.

Parmi les grands changements repérés dans l'interface, on trouve un nouveau lecteur multimédia. Dans les grandes lignes, le lecteur d'Android 13 est similaire à celui déjà intégré à Android 12 et consorts. On y trouve le même bouton de lecture/pause, les mêmes options de répétition et un cœur pour signaler qu'une chanson vous plaît particulièrement. Google n'a pas complètement modifié l'interface.

Une nouvelle barre de progression ondulée pour Android 13

Par contre, la barre de progression, qui indique où en est une piste musicale, a bien changé. Avec Android 13, Google a laissé tomber la ligne complètement plate. Désormais, la section qui représente la partie déjà écoutée est ondulée, à la manière du tracé de l'activité cérébrale dans une série médicale.

Seule la partie que le smartphone n'a pas encore diffusée est toujours plate. Ce changement permet de déterminer en un coup d'oeil où en est une piste musicale. La nouveauté facilite aussi la vie des personnes qui veulent retourner à un moment précis de la chanson.

On notera aussi que les icônes “piste précédente” et “piste suivante” sont désormais relocalisées de part et d'autre du lecteur multimédia et de la barre de progression. Là encore, ce changement facilite les actions rapides de la part de l'utilisateur.

Sauf surprise, ce changement de design devrait se retrouver dans la version finale de la mise à jour Android 13, dont le déploiement est attendu dans le courant du mois de septembre 2022. Fidèle à ses habitudes, Google devrait en dire plus sur les nouveautés lors de la conférence Google I/O, qui débutera le 11 mai 2022.